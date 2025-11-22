وزراء ومسؤولون يعزّون في وفاة خديجة الصايغ

قدم عدد من الوزراء والمسؤولين والأعيان واجب العزاء في وفاة خديجة عبدالله علي الصايغ، والدة كل من محمد وعبداللطيف وسعيد الصايغ.

وقدم واجب العزاء كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي حميد القطامي، والفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء بدبي.

محمد المري وطلال الشنقيطي وعبداللطيف الصايغ خلال العزاء

وأعربوا عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى أسرة الفقيدة، داعين المولى عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

عبداللطيف الصايغ يتلقى تعازي حميد القطامي وحامد بن كرم ومحسن حسن

عبداللطيف الصايغ خلال تلقي العزاء من عبدالرحمن أمين وحسن حبيب

عبداللطيف الصايغ يتلقى تعازي محمود الرشيد وعدد من الشخصيات

عبد اللطيف الصايغ خلال تلقيه تعازي مروان الحل