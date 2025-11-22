محمد بن راشد يعزي في وفاة أسامة الشعفار وسعيد المروشد

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، واجب العزاء في وفاة أسامة أحمد الشعفار، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، الرئيس السابق لاتحاد الإمارات للدراجات.

كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، واجب العزاء في وفاة سعيد محمد سعيد المروشد، والد قاضي سعيد المروشد، المدير العام الأسبق لدائرة الصحة في دبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلسي العزاء في دبي عن صادق عزائه ومواساته لأبناء الفقيدين وعائلتيهما، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.