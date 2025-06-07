رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد والحكام وأولياء العهود بمناسبة عيد الأضحى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة.. داعين المولى عز وجل أن ينعم على الجميع بموفور الصحة والسعادة، ويعيد هذه الأيام المباركة على شعب الإمارات بالخير واليمن والبركات، ويديم على الوطن نعم الأمن والرخاء والازدهار.

وتقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالتهنئة إلى حكام الإمارات والمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والبركة، وينعم على شعوب العالم بالأمن والسلام والازدهار.

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على «إكس»: «أهنئ إخواني حكام الإمارات والمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والبركة، وينعم على شعوب العالم بالأمن والسلام والازدهار».

تهنئة

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك، متمنياً سموه حجاً مبروراً لحجاج بيت الله الحرام.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «نهنئ الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك .. ونقول لحجاج بيت الله .. تقبل الله حجكم .. وجعله حجاً مبروراً .. نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة العظيمة علينا وعليكم باليمن والخير والبركة والسلام».

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات، والمواطنين والمقيمين بالعيد.

ودوّن سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «أهنئ سيدي رئيس الدولة، حفظه الله، وحكام الإمارات، وشعبنا الكريم والمقيمين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أسأل الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركة، وعلى وطننا بالمزيد من الأمن والازدهار».

استقبال

فقد استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر المشرف في أبوظبي كلاً من: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.. بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

كما قدم التهاني إلى صاحب السمو رئيس الدولة بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، كل من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين.

وتبادل سموهم خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية بهذه المناسبة، وخالص أمنياتهم أن يوفق الله تعالى خطوات دولة الإمارات في مسيرتها المباركة نحو التقدم والازدهار، الذي تنشده لشعبها الكريم ومستقبل أجيالها، وما تمضي إلى تحقيقه من طموحات، وتعزيز لمكتسباتها الوطنية ومكانتها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة.

حضور

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

كما استقبل سموه جموع المهنئين من مسؤولين ومواطنين وأعضاء السلك الدبلوماسي وضيوف الدولة.