حكام الإمارات يؤدون صلاة العيد ويتبادلون التهاني مع المصلين

أدى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات صلاة عيد الأضحى المبارك، وأداها إلى جانب سموهم سمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ ومديرو الدوائر وكبار المسؤولين وجموع المصلين.

وتفصيلاً.. أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

عجمان

كما أدّى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، صلاة العيد بمسجد الشيخ راشد بن حميد في عجمان.‏

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان ‏للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب ‏رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي ‏النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك، وعدد ‏من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين والمقيمين.‏

وأمّ المصلين فضيلة الشيخ عبد الله محمد القايدي، الذي دعا الله تعالى في خطبة العيد أن يعيد هذه المناسبة المباركة على قيادتنا الرشيدة بالخيرات، وأن يديم على دولة ‏الإمارات الأمان والاستقرار والمسرّات، وعلى شعب الإمارات الودّ والخير والمَبَرَّات.‏

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان عقب الصلاة، التهاني بعيد الأضحى المبارك ‏مع جموع المصلين، الذين دعوا المولى عزّ وجلّ أن يعيده على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى ‏شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.‏

الفجيرة

وأدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صلاة العيد في جامع الشيخ زايد في الفجيرة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد.

وعقب الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة، التهاني بعيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين، الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

أم القيوين

وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الصلاة في مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس في أم القيوين. وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهم.. معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرِّقابة المالية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من كبار المسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية في الإمارة.

وعقب الانتهاء من الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وولي عهد أم القيوين ونائب حاكم أم القيوين، التهاني مع الشيوخ وكبار المسؤولين بهذه المناسبة السعيدة.

رأس الخيمة

وأدّى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الصلاة بمصلّى العيد الكبير في خزام في رأس الخيمة.

وأدّى الصلاة إلى جانب سموّهما، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة في الدولة.