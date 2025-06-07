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الإمارات

جموع المصلين في الإمارات يؤدون صلاة عيد الأضحى

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البيان

دبي
Al Bayan
Al Bayan

أدى جموع المصلين على مستوى الدولة من مواطنين ومقيمين صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف مساجد ومصليات العيد.

واستقبلت المصليات والمساجد المصلين رافعين التكبيرات وسط مشاعر من الفرح. وتناولت خطبة العيد قيمة الإخلاص ومفهومه وصوره، وجاءت بعنوان «عيدنا إخلاص»، وقال الخطباء إنها قيمة إيمانية ووطنية كبرى، نحتفي بها في عيدنا، في أجواء نسائم الحج، الذي هو في جوهره قصد وإخلاص، مشيرين إلى أن الإخلاص يعني صفاء النية ونقاء العمل وأعظم أوجهه، الإخلاص لله هو القيمة القلبية العميقة التي تعد أساس العبادة وسر التقرب ومفتاح القبول.

بعدها تبادل المصلون التهاني بالعيد وسط فرحة عارمة.