برنامج تدريبي لاختصاصيي حماية الطفل في القطاع الشرطي

اختتمت وزارة الأسرة وشرطة عجمان، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، البرنامج التدريبي لاختصاصيي حماية الطفل، بمشاركة منتسبين من القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية والمجتمعية لضمان سلامة الطفل البدنية والصحية والعقلية، وحمايته من مختلف أشكال الخطر.

وشهد البرنامج، الذي عقد على مدار خمسة أيام بنادي الشرطة للرياضة والرماية بإمارة عجمان، مشاركة 34 من منتسبي القيادة العامة لشرطة عجمان، حيث تم تزويدهم بالمعارف والمهارات العلمية والقانونية اللازمة للتعامل مع حالات إيذاء الأطفال بمختلف أنواعها، وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية.

واختتم البرنامج بحفل تخريج للمشاركين، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفولة، حضرته معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، ومريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وحصة تهلك، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الأسرة.

وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة: يأتي هذا البرنامج امتداداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في حماية الطفل وصون حقوقه، وترسيخ منظومة وطنية متكاملة تضع مصلحته في صميم السياسات والممارسات المؤسسية.

وأكدت معاليها، أن تأهيل كوادر وطنية متخصصة في حماية الطفل يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل الأجيال، ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة آمنة ومستقرة تُمكّن كل طفل من النمو في مجتمع يعزز قيم الرعاية والاحترام.

وأضافت معاليها: إن تعاون وزارة الأسرة مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة والقيادة العامة لشرطة عجمان يعكس إيماننا العميق بأهمية العمل المشترك لحماية الأطفال من مختلف أشكال الإيذاء، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المجتمعية بوصفها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وآمن. وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان:

«تضع القيادة العامة لشرطة عجمان حماية الطفل في مقدمة أولوياتها، بوصفها مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع مختلف الحالات باحترافية عالية». وأضاف: شكل هذا البرنامج نقلة نوعية في بناء قدرات منتسبينا من المحققين والاختصاصيين في مجالات العمل الشرطي، وتعزيز جاهزيتهم لحماية فئة الأطفال التي تمثل الثروة الحقيقية للمجتمع.

من جهة أخرى، زارت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة والمدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بمناسبة يوم الطفل العالمي عدداً من الأسر والأطفال حديثي الولادة في أبوظبي بمستشفى دانة الإمارات، جزء من مجموعة M42، حيث التقت بعدد من الأمهات والكوادر الطبية، وأعربت عن تقديرها لجهودهم في دعم صحة الأطفال ورعاية الأسرة منذ اللحظات الأولى من حياة الطفل.