برنامج تدريبي لاختصاصيي حماية الطفل في القطاع الشرطي

وأكدت معاليها، أن تأهيل كوادر وطنية متخصصة في حماية الطفل يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل الأجيال، ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة آمنة ومستقرة تُمكّن كل طفل من النمو في مجتمع يعزز قيم الرعاية والاحترام.
وأضافت معاليها: إن تعاون وزارة الأسرة مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة والقيادة العامة لشرطة عجمان يعكس إيماننا العميق بأهمية العمل المشترك لحماية الأطفال من مختلف أشكال الإيذاء، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المجتمعية بوصفها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وآمن. وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان:
«تضع القيادة العامة لشرطة عجمان حماية الطفل في مقدمة أولوياتها، بوصفها مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع مختلف الحالات باحترافية عالية». وأضاف: شكل هذا البرنامج نقلة نوعية في بناء قدرات منتسبينا من المحققين والاختصاصيين في مجالات العمل الشرطي، وتعزيز جاهزيتهم لحماية فئة الأطفال التي تمثل الثروة الحقيقية للمجتمع.
من جهة أخرى، زارت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة والمدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بمناسبة يوم الطفل العالمي عدداً من الأسر والأطفال حديثي الولادة في أبوظبي بمستشفى دانة الإمارات، جزء من مجموعة M42، حيث التقت بعدد من الأمهات والكوادر الطبية، وأعربت عن تقديرها لجهودهم في دعم صحة الأطفال ورعاية الأسرة منذ اللحظات الأولى من حياة الطفل.