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الإمارات

حمدان بن محمد يحضر أفراح النعيمي والمهيري

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البيان

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وذلك في قصر الصفا بعجمان بمناسبة زفاف نجله عبدالله على كريمة عارف بن علي المهيري

وكان في استقبال سموه لدى حضوره حفل الاستقبال، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان. كما كان في استقبال سموه، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان

وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة