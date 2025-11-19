«الاتحاد للماء والكهرباء» تعتمد نظاماً متكاملاً في إدارة الشبكات

أعلنت «الاتحاد للماء والكهرباء» عن الانتقال إلى نظام نمذجة شبكات المرافق الحديثة «Esri Utility Network»، لتصبح بذلك أول شركة في الدولة والمنطقة تعتمد هذا النظام المتكامل في إدارة شبكات المياه والكهرباء.

ويهدف المشروع إلى تطبيق منظومة نمذجة متقدمة من خلال بيئة رقمية متكاملة تتيح للمهندسين والمصممين إدارة الشبكات بكفاءة عليا، ويعتمد النظام على قاعدة بيانات جغرافية موحدة ضمن نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، تتيح دمج وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، بما يسهم في تقليل الأخطار وتحسين دقة التصميم والتخطيط.

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن بناء نموذج رقمي ذكي لشبكات المياه والكهرباء، يسمح بإدارة الموارد بدقة كبرى، ويضمن تقديم خدمات أكثر موثوقية، كما يمهد الطريق أمام توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التحليل الجغرافي، بما يعزز استدامة الموارد ويدعم توجهات الدولة نحو المدن الذكية واقتصاد المعرفة.

من جانبه، أكد المهندس عبدالله الخميري، الرئيس التنفيذي للعمليات، أن الانتقال إلى نظام نمذجة الشبكات الحديثة يعكس التزام الاتحاد للماء والكهرباء المستمر بالتميز التشغيلي والتحول الرقمي وتقديم خدمات موثوقة وفعالة في جميع أنحاء شمال الإمارات، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تمثل تحولًا استراتيجيًّا في إدارة العمليات.