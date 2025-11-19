مساعدات إضافية للأسر المواطنة في الشارقة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد صباح أمس، في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والاطلاع على سير المشروعات التنموية في مدن ومناطق الإمارة، ما ينعكس على مستوى الأفراد في المجتمع وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أصدر المجلس قراراً بشأن منح مساعدات نوعية إضافية داعمة في إمارة الشارقة، ويهدف القرار إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المواطنة، وتوفير الرعاية والدعم لكبار السن وذوي الإعاقة وطريحي الفراش، وتمكين المستفيدين من إدارة شؤونهم المعيشية بكفاءة واستقلالية.

وحدد القرار الفئات المستحقة للمساعدة من مواطني إمارة الشارقة وهم: رب الأسرة، وكبير السن طريح الفراش، وذو الإعاقة طريح الفراش، وكبير السن المعال، بالإضافة إلى عدد من المواد القانونية المعنية بقيمة المساعدة، والشروط العامة، والشروط الخاصة، والقرارات التنفيذية، والإلغاء، والنفاذ والنشر.

واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن إلغاء بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2017م بشأن تنظيم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالته إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاستكمال دورته التشريعية.

استقبال

إلى ذلك استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، أمس، سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وأعضاء المجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وأشاد سموه بجهود مجلس الشارقة للإعلام في تطوير المنظومة الإعلامية بالإمارة، وفقاً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مثمناً سموه ما يبذله المجلس من عمل متواصل للارتقاء بالمنظومة الإعلامية للإمارة.

واطلع سمو ولي عهد الشارقة على أعمال مجلس الشارقة للإعلام والجهات المنضوية تحته، متعرفاً سموه على المنظومة التشريعية والخدمات المقدمة للأنشطة الإعلامية.

واستمع سموه إلى شرح حول الخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير المحتوى الإعلامي وتقديم أفضل تجربة للمشاهد والمستمع والمتابع.

واطلع سمو ولي عهد الشارقة على الجهود المبذولة في تعزيز الصورة الإعلامية للإمارة، وتطوير الخطاب الإعلامي وواقع الاتصال الحكومي.