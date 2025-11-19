اختتام تصفيات مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم

اختتمت التصفيات النهائية لفئتي الذكور والإناث في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في أجواء روحانية مفعمة بالخشوع والتنافس الإيماني، وبمشاركة 11 حافظة من مختلف الجنسيات، وسط متابعة دقيقة من لجان التحكيم المتخصصة.

وشهدت التصفيات النهائية أداءً متميزاً من الحافظات والحافظين في جميع فروع المسابقة، حيث برزت المشاركات والمشاركون من الإمارات، ومصر، وسوريا، والهند، وباكستان، وموريتانيا، واليمن، في تقديم تلاوات مؤثرة اتسمت بجمال الصوت وإتقان الأحكام، مجسدين روح التنافس الشريف والالتزام بمنهج القرآن الكريم في الحفظ والأداء.

وأكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن هذه المرحلة الختامية تعكس نجاح المسابقة في ترسيخ القيم القرآنية وتشجيع التفوق في الحفظ والأداء، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم المبادرات الدينية والثقافية التي تعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للقرآن الكريم وعلومه، مشيدة بالدور الريادي لمراكز التحفيظ المشاركة في إعداد جيل قرآني متقن يسهم في نشر رسالة التسامح والاعتدال.

وأثنت لجان التحكيم على المستويات المتقدمة للمشاركين في جميع الفروع، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستعلن خلال الحفل الرسمي المقرر إقامته في شهر رمضان المبارك، حيث سيتم تكريم الفائزين والفائزات في أمسية قرآنية تحتفي بأهل القرآن وتكرس رسالة المسابقة في الإلهام والإتقان وخدمة كتاب الله العزيز.