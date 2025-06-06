حفل خاص للأطفال الأيتام بدبي

نظمت جمعية دبي الخيرية وشركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، حفلاً خاصاً للأطفال الأيتام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لرسم البسمة على وجوه هذه الفئة الغالية من المجتمع، وتوفير أجواء من الفرح والاحتفال خلال أيام العيد، في تجسيد حي للقيم الإنسانية المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات.

وشهد الحفل، الذي أقيم بقاعة الاحتفالات بالمقر الرئيسي للجمعية، حضور أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، وعدد كبير من الأطفال الأيتام وأسرهم، وتضمن العديد من الفقرات الترفيهية والتثقيفية، إلى جانب ورشة تفاعلية للرسم والتلوين التي تعزز المهارات الإبداعية للأطفال، حيث جرى توزيع بطاقات كساء العيد والهدايا والعيديات على الأطفال المشاركين.

وأشار أحمد السويدي إلى أن «دبي الخيرية» تولي الأطفال الأيتام اهتماماً خاصاً ورعاية استثنائية، منذ نشأتها قبل (45) عاماً، وهو ما تواصل دون انقطاع على مدار العقود الماضية؛ حيث ترعى دبي الخيرية الآن أكثر من (14,000) من الأطفال داخل الإمارات، إضافة إلى (16) دولة حول العالم، في إطار برامجها الإنسانية ومشاريعها الخيرية الشاملة والمتنوعة.

وقال إبراهيم سلطان الحداد إن حضور الشركة ومشاركتها الفاعلة في مختلف المبادرات والمشاريع الإنسانية على مستوى الدولة تأتي ترجمة واقعية لمسؤوليتها المجتمعية تجاه كافة فئات المجتمع، انطلاقاً مع إيمانها بأهمية هذه المشاريع في تعزيز التلاحم الاجتماعي وبما ينسجم مع رسالة دولة الإمارات في هذا الإطار، بما يشمل فئة الأطفال الأيتام الذين تفخر الشركة بدعمهم وتوفير كل ما يلزم لنموهم السليم وسعادتهم باعتبار أن ذلك استثمار في مستقبلهم».