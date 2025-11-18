مليون درهم من مجلس ضاحية الخالدية للإفراج عن 28 نزيلاً

استقبل اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وفد مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي بمقر القيادة العامة لشرطة الشارقة، برئاسة خلفان سعيد المري، رئيس المجلس، وذلك في إطار ترسيخ التعاون البنّاء بين الجانبين، وبما يدعم الجهود المبذولة من كلا الطرفين. وقدّم مجلس ضاحية الخالدية شيكاً بأكثر من مليون درهم، مساهمة مالية مخصصة للإفراج عن 28 نزيلاً من المتعثرين نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، لإدخال الفرح والسرور في قلوب أسرهم، وتجسيد الدور الإنساني والاجتماعي من خلال هذه المساهمة.

وأشاد اللواء عبدالله بن عامر، خلال اللقاء، بالدور المجتمعي الفعال والدائم لمجلس ضاحية الخالدية، وجهوده في إقامة مبادرات نوعية لها صدى واسع في المجتمع من ناحية العمل الإنساني والاجتماعي، مؤكداً أن هذا التعاون المستمر بين القيادة العامة والمجلس يعكس التكامل بين المؤسسات والجهات الرسمية في الإمارة.