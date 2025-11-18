ولي عهد عجمان: 2026 فرصة لترسيخ قيم التكافل وتعزيز مبادرات دعم الأسر الإماراتية

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، في الديوان الأميري أمس، اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الأول لهذا العام، حيث تمّت مناقشة عدد من الموضوعات والمشروعات، واستعراض منجزات المؤسسة خلال العام المنصرم، وخططها المستقبلية.

ووجّه الاجتماع بضرورة مواءمة خطط المؤسسة مع «عام الأسرة»، وأقر مبادرات تعزز انسجامها مع أهداف المرحلة، وتؤكد التزامها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بجعل الأسرة محور السياسات، بما يسهم في تمكين الأسر المتعففة، وتعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان خلال الاجتماع، بدعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، للأعمال الخيرية والمبادرات الإنسانية بالإمارة، والتي أسهمت في تعزيز جهود المؤسسة، وتمكينها من الوصول لمختلف فئات المجتمع، وتوسيع أنشطتها، بما يعزز استدامة أثرها الاجتماعي.

وأكد سموه، أن عام 2026 يمثل فرصة لترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التي تدعم الأسر الإماراتية وتعمل على استقرارها وتمكينها، ووجّه سموه مجلس أمناء المؤسسة بمضاعفة الجهود لإطلاق مبادرات نوعية ومشاريع مستدامة تستهدف الأسرة، بما يواكب توجهات الدولة، ويترجم رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل الأسرة محوراً أساسياً في بناء المجتمع.

واعتمد سموه خلال الاجتماع موازنة المؤسسة للعام 2026 بقيمة 73 مليون درهم، كما اطلع على مستجدات الربط الإلكتروني مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والذي بلغت نسبة إنجازه 100%. وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على جهود أعضاء مجلس الأمناء وجميع العاملين في المؤسسة المستمرة في خدمة المجتمع، وتعزيز دور المؤسسة في مجالات العمل الخيري والإنساني.