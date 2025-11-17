صندوق الوطن يطلق جدارية «هوية وطنية منفتحة على العالم»

نظم صندوق الوطن ضمن جناحه المشارك في المهرجان الوطني للتسامح المقام بحديقة أم الإمارات بأبوظبي أكثر من 31 فعالية متنوعة، منها إطلاق واحدة من أكبر الجداريات حول التسامح، والتي تحمل عنوان «هوية وطنية منفتحة على العالم»، شارك في إنتاجها 15 فناناً إماراتياً وعربياً وعالمياً، ويصل طولها إلى 25.51 متراً، وعرضها إلى نحو 3 أمتار، إضافة إلى ورشة فن الرسم على الوجوه، وورش اللعب وشكل صورة بالبالون الملون، والرسم على الفخار، وألعاب شعبية إماراتية، وورش عمل تفاعلية للأسر والأطفال.

وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن: «يسعدنا في صندوق الوطن أن نشارك في المهرجان الوطني للتسامح، هذا الحدث الوطني الذي يجسد جوهر القيم الإماراتية الأصيلة، التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وتسير على نهجها حكومتنا الرشيدة عبر رؤية حكيمة، تعزز قيم التسامح والتعايش، وتدعم كل ما من شأنه بناء مجتمع متلاحم، ومتسامح، وواثق بالمستقبل.»

وأضاف القرقاوي أن مشاركة الصندوق في هذا المهرجان تأتي انسجاماً مع رسالته ودوره الحيوي في دعم المبادرات الوطنية، التي تعزز الهوية الإماراتية، وتغرس في نفوس الأجيال الجديدة قيم المحبة والانفتاح واحترام الآخر، فالتسامح في الإمارات ليس مجرد شعار، بل هو ممارسة يومية تترجم في كل مكان، وتنعكس في طريقة تعاملنا مع تنوع المجتمع وثرائه الثقافي.

وأكد أن صندوق الوطن يفخر بأن يكون شريكاً في هذا الحدث الوطني، الذي يجمع مؤسسات الدولة والمجتمع تحت مظلة واحدة، إضافة إلى عدد كبير من سفارات الدول الشقيقة والصديقة، لتقديم رسالة تعبر عن وحدة الهدف وعالمية الرسالة، مؤكداً أنه من خلال برامج الصندوق ومبادراته، التي تركز على الأجيال الجديدة، من خلال تأهيل وتمكين الشباب، وتعزيز وعيهم بقيم المجتمع، يحرص دائماً على أن تمتد آثار عمله إلى المجتمع بكل فئاته، وأن تسهم في تعزيز الروابط الإنسانية، التي تقوم عليها نهضة الإمارات.

وحول جناح صندوق الوطن في المهرجان الوطني للتسامح أوضح القرقاوي أن الجناح حرص على إبراز المشروعات والبرامج، التي يقدمها الصندوق، والتي تهدف إلى دعم المجتمع، وتعزيز القيم الإيجابية بين أبنائه، وعلى رأسها مبادرات ترسيخ الهوية الوطنية، وبناء قدرات الشباب، وتمكين الكفاءات الإماراتية في مختلف المجالات، كما سلط الضوء على قصص نجاح ملهمة لشباب إماراتيين، شارك الصندوق في دعمهم، ليكونوا نماذج مضيئة تجسد روح العطاء والانتماء، إضافة إلى تقديم أكثر من 31 فعالية متنوعة للأطفال والشباب والأسرة، وإنتاج واحدة من أكبر الجداريات، التي تمزج بين التسامح والتنوع وقيم الهوية، من خلال استضافة الجناح لـ15 فناناً على مدى 3 أيام لإنجاز هذا العمل الكبير.

وأشار القرقاوي إلى أن صندوق الوطن سيواصل عمله جنباً إلى جنب مع وزارة التسامح والتعايش وجميع المؤسسات الوطنية لدعم المبادرات النوعية، التي تسهم في بناء مجتمع يجسد القيم الإنسانية السامية، ويحتفي بتنوعه، ويعزز مكانة الإمارات عالمياً ولا سيما في مجال التسامح والتقارب الثقافي.

تنوع واحترام متبادل

قال الفنان التشكيلي إيهاب حذيفة، قائد فريق الفنانين في تنفيذ الجدارية الفنية ضمن فعاليات جناح صندوق الوطن بالمهرجان الوطني للتسامح، إن المشاركة في هذا الحدث الوطني تمثل فرصة مميزة للاحتفاء بقيم التسامح والتعايش، التي تشكل مكوناً مهماً من الهوية الإماراتية، كما نعتز بأن تكون لمساتنا الفنية جزءاً من هذا المهرجان، الذي يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات في تعزيز ثقافة التسامح والعمل الإنساني، حيث جاءت فكرة الجدارية لتكون مساحة مفتوحة، تعبر من خلالها الأجيال الجديدة عن رؤيتها لمجتمع يقوم على التنوع والاحترام المتبادل.



