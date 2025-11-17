العروض العالمية في المهرجان الوطني للتسامح تستقطب الجمهور

اجتذبت العروض التراثية والفنية والغنائية والموسيقية، التي قدمتها الفرق العالمية على المسرح الرئيسي، في اليوم الثاني من المهرجان الوطني للتسامح، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش، أجنحة السفارات والمؤسسات الوطنية في المهرجان الأسر والأطفال، لما تقدمه من ألوان مختلفة من التراث العالمي، إلى جانب الهدايا للأطفال لتعريفهم بالثقافات المختلفة.

وبدأت فعاليات المسرح الرئيسي للمهرجان بالعروض الفنية والتراثية من جمهورية نيبال، والعرض الفني الذي يحمل عنوان «ألوان من الفلبين»، وقدمه فنانو الفلبين هدية للمهرجان، كما شكلت إيقاعات وتراث إندونيسيا الفقرة الأهم في العروض، التي استمرت لمدة ساعة ونصف، كما حظيت العروض الفنية والغنائية، التي قدمتها فرقة ملهار من الهند بإعجاب خاص من جانب الجماهير الغفيرة، التي احتشدت في الحديقة.

وشكل العرض الفني والموسيقي بعنوان «الزجاجات» من باراغواي لوناً مختلفاً يعبر عن ثقافات أمريكا اللاتينية، واختتمت العروض بعرض فني من جمهورية الصين الشعبية ضيف شرف المهرجان، وكان عرض ألعاب الخفة السوري هو آخر ما تابعه جمهور المهرجان. وعبر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، عن عميق تقديره للدول كافة المشاركة في المهرجان، سواء من خلال أجنحتها المتميزة أو عروضها الفنية والموسيقية والتراثية، وكذلك للفرق العالمية والموسيقيين والفنانين المتميزين من حول العالم، الذين شاركوا في المهرجان، وحظيت عروضهم بإعجاب ومتابعة الكثيرين من أبناء فئات مجتمع الإمارات.

وقال معاليه، إن المهرجان الوطني للتسامح والتعايش حقق نجاحاً باهراً في إبراز تجربة دولة الإمارات مجتمعاً نموذجياً في العيش المشترك بين أكثر من 200 جنسية، وأصبح منصة للدول والشعوب دون استثناء لاستعراض إرثها الثقافي والفني، وأسهم في توسيع شبكة شركاء وزارة التسامح والتعايش على المستوى الدولي، إضافة إلى تشجيعه المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة على تنظيم فعاليات تحتفي بالتسامح، وتعزز ثقافته من خلال أنشطة تفاعلية حول مضمون التسامح والتعايش، تناسب المجتمع المتعدد الثقافات والجاليات، والقطاعات الشبابية، والأسر، وكبار المواطنين، وذوي الهمم.