11 متسابقة في اليوم الثالث لمسابقة الشيخة هند للقرآن

تتواصل منافسات مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حيث يشهد اليوم الثالث بمشاركة 11 متسابقة من تصفيات فئة الإناث أداءً قرآنياً يعكس ما توليه الدولة من رعاية واهتمام لحفَظة كتاب الله العزيز.

ويُنتظر أن تتألق المتسابقات في مختلف فروع الحفظ، حيث تتنافس كل من زهرة محمد رشيد ورشا محمد رشيد محيي الدين من الهند في فرع الثلاثين جزءاً، ممثلتين مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، فيما تشارك سنا عبدالسلام أسود من سوريا ومريم بنت بلال عبدالله من الهند في فرع العشرين جزءاً من النهاية، إلى جانب منى عدنان النقي من الإمارات العربية المتحدة في فرع العشرين جزءاً من البداية.

كما تشارك أمل يوسف آل علي في فرع العشرة أجزاء من البداية، بينما تتنافس كل من نيمرا محمد رشيد وإيرم فاطمة إدريس وفاطمة سرفراز في فرع العشرة أجزاء من النهاية، إلى جانب مريم خالد فكري في فرع الخمسة أجزاء وفجر إسماعيل البريمي في فرع الثلاثة أجزاء، ليشكلن جميعاً تنافساً قرآنياً في الحفظ والتلاوة وأداء الأحكام.

وتؤكد الدائرة أن المسابقة تمضي في ترسيخ رسالتها كمِنصّة وطنية تُعنى باكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، وتكريم حفظة كتاب الله من مختلف الأعمار والجنسيات، تعزيزاً لقيم الإسلام السمحة، وترسيخاً للهوية الإيمانية واللغة القرآنية في نفوس النشء.