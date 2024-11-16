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الإمارات

شرطة دبي تطلق المسابقات الدينية في دورتها الـ 42

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البيان

دبي
مشارك خلال إحدى المسابقات
البيان
مشارك خلال إحدى المسابقات

 
أطلقت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي فعاليات مسابقاتها الدينية في دورتها الـ 42، التي تبلغ قيمة جوائزها 260 ألف درهم، بهدف تعزيز الوعي الديني ورفع المستوى الثقافي والفكري للمشاركين.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أنه وبتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ستعقد المسابقات الدينية مرتين في العام، إحداهما خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في سياق التزام المؤسسة بتعزيز الهوية الوطنية والمحافظة على القيم الدينية والثقافية للمجتمع الإماراتي، وترسيخ فهمهم لتعاليم القرآن الكريم وتطبيقها في حياتهم اليومية والمهنية، فضلاً عن تشجيع الموظفين على تنمية مهاراتهم الثقافية والعلمية في مجالات متنوعة.