4 مواقع لاحتفالات عيد الاتحاد في العين

أكملت بلدية مدينة العين استعداداتها للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 للدولة يومي 2 و 3 ديسمبر المقبل بـ 4 مواقع مختلفة هي مدينة ألعاب هيلي إلى جانب المبنى الرئيسي للبلدية وحديقتي الجاهلي والطوية، وذلك في إطار مشاركة الوطن أفراحه في هذه المناسبة الوطنية.

وتتسم الاحتفالات هذا العام بطابع الحداثة والابتكار، حيث سيتم توظيف عناصر الإضاءة المبهرة والطائرات المسيرة والألعاب النارية إلى جانب الفنون الشعبية والفعاليات المصاحبة في صور جمالية تمتد طوال أيام الاحتفال.

وقال سلطان سيف الشامسي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي ببلدية مدينة العين، إنه تم زيادة أماكن الاحتفال هذا العام رغبة في مشاركة أكبر عدد من الجمهور في مناطق متنوعة بالإضافة إلى تفعيل مرافق البلدية بشكل يتناسب مع الاحتفالات، لافتاً إلى أن اختيار حديقة الجاهلي وحديقة الطوية ومدينة ألعاب هيلي تم نظراً لشهرتها وسهولة الوصول إليها كما تتمتع هذه الحدائق بالمساحات الواسعة وتنوع المرافق الترفيهية والخدمات الموجودة فيها.

وأضاف أن الاحتفالات تبدأ يوم 2 ديسمبر في الساعة الرابعة عصراً بالفنون الشعبية في حدائق الجاهلي والطوية ومدينة ألعاب هيلي، في حيت تنطلق عروض الطائرات المسيرة والألعاب النارية في الساعة الثامنة مساءً في مدينة ألعاب هيلي، وفي مبنى بلدية مدينة العين الرئيسي سيكون الاحتفال عبر العروض الضوئية التي تمتد من السابعة مساءً حتى منتصف الليل.

وسيكون الاحتفال في مدينة ألعاب هيلي ومبنى البلدية مستمر يومي 2 و 3 ديسمبر 2024 بينما ستقام احتفالات الفنون الشعبية في حديقتي الجاهلي والطوية بتاريخ 2 ديسمبر فقط، وستضم مدينة ألعاب هيلي فنوناً شعبية إلى جانب العروض الفنية والفعاليات المصاحبة مثل السوق الشعبي والمطاعم المتنقلة وسيكون الدخول للحديقة مجانياً خلال مدة الاحتفال.