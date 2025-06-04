«أوقاف دبي» تكرم رعاة «قوافل الخير 3»

كرمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أمول القصّر في دبي رعاة مبادرة «قوافل الخير 3»، لدورهم في دعم المبادرة الإنسانية، التي جرى إطلاقها خلال شهر رمضان المبارك.

وشملت قائمة المكرمين خمسة رعاة، قدموا إسهامات في مبادرة «قوافل الخير 3»، من خلال المشاركة في الفيديو الدعائي للحملة، وتقديم مكان تصوير الفيديو، وتخصيص مساحات إعلانية للترويج للحملة، خلال شهر رمضان المبارك.

وثمن عمر المازمي، مدير إدارة الوقف في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، المساهمة البناءة للجهات الداعمة، وأكد أن مبادرة «قوافل الخير 3» حققت أهدافها الإنسانية، وشهدت مشاركة مجتمعية كبيرة، وأضاف، نحرص على إطلاق المبادرات المجتمعية الخيرية، التي تسهم في تلبية احتياجات المجتمع، وضمان تحقيق سعادة أفراده.