إنشاء شبكة مياه في طاجيكستان على نفقة «خيرية الشارقة»

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن إطلاق مشروع إنشاء شبكة مياه متكاملة في جمهورية طاجيكستان، وذلك ضمن مبادراتها الخيرية في أيام العشر من ذي الحجة بتكلفة إجمالية بلغت 220400 ألف درهم يستفيد منها بشكل مباشر 1000 أسرة تعاني انعدام المياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية والجبلية.

وقال خالد حسن آل علي، مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي إننا نسعى في الجمعية إلى توجيه الجهود نحو المشاريع المستدامة التي تضمن حلولاً دائمة وشبكة المياه التي نقيمها في طاجيكستان ستكون شريان حياة جديد لـ1000 أسرة وتفتح أمامهم باباً نحو الاستقرار بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات في دعم المجتمعات الضعيفة وتعزيز التنمية الإنسانية عالمياً، وهي جزء من أعمال الجمعية المستمرة على مدار العام لتوفير مياه الشرب النظيفة في المناطق التي تعاني الجفاف وشح المياه.