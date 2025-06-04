«سوق الشارقة للمواشي» يستكمل استعداداته للعيد

استكمل سوق الشارقة للمواشي استعداداته لاستقبال زواره خلال أيام عيد الأضحى المبارك ضمن خطة تشغيلية متكاملة لضمان تقديم خدمات نوعية ومتكاملة تلبي احتياجات الجمهور وتساعدهم لإنجاز متطلباتهم بسلاسة وسهولة.

جاءت الاستعدادات بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة - إدارة العمليات وإدارة المرور - وبلدية الشارقة - إدارة الصحة العامة وإدارة الرقابة والتفتيش - والدائرة الاقتصادية - الرقابة وجمعية الشارقة الخيرية وجمعية الشارقة التعاونية وجمعية الشارقة للتطوع وشركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، وذلك للمساهمة في عمليات الصيانة والتنظيم وشركة براق لحلول المركبات لتسهيل عمليات توصيل الأضاحي.

وأكد المهندس عبدالله الشامسي مدير أسواق مدينة الشارقة، حرص إدارة سوق الشارقة للمواشي في كل عام خلال عيد الأضحى المبارك على تقديم خطة عمل متكاملة ومدروسة ابتداء من طلب الأضحية حتى الحصول عليها بما يتماشى مع متطلبات زوار السوق واحتياجاتهم ووفق أعلى الجودة العالمية المتبعة في النظافة والصحة العامة.

وأوضح أنه تم إعداد خطة واضحة ومدروسة لتنظيم عملية دخول الزوار إلى السوق مع وضع لوحات إرشادية في جميع أنحائه بالإضافة إلى تواجد فرق عمل متكاملة تساعد الجمهور، مع مضاعفة عدد القصابين والمراقبين ومشرفي الصحة وعمال النظافة بنسبة 100 % خلال فترة العيد لضمان الحصول على أفضل النتائج بأسرع وقت ممكن.