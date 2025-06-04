قصر الوطن يحتفي بعيد الأضحى بفعاليات فنية وتراثية

يستعد قصر الوطن للاحتفال بعيد الأضحى بأسلوب مميز يمزج بين التراث الأصيل والأنشطة الترفيهية المتنوعة، ليكون الوجهة المثالية لقضاء أوقات مليئة بالبهجة برفقة العائلة والأصدقاء.

وتشهد ساحات القصر عرضاً يومياً مهيباً للخيالة في تمام الساعة 6:00 مساء يجسد الإرث العريق للفروسية في مشهد استثنائي يمزج بين المهارة ومعاني الفخر، ما يعكس مكانة الخيل لدى أبناء الدولة، حيث يبرز جمال الخيول، وانضباط الفرسان، وأصالة هذا الفن المتجذر في ثقافة دولة الإمارات وتاريخها.

وستتاح الفرصة للزوار من مختلف الأعمار والجنسيات للتعرف على ملامح التراث الإماراتي من خلال العروض الفنية الحيّة داخل أروقة القصر، حيث تتعالى إيقاعات العيالة في استعراض تراثي يجسّد روح الجماعة والفخر بالهوية الإماراتية، وذلك من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 5:00 مساءً.

ومع حلول المساء، تتحول الواجهة الخارجية لقصر الوطن إلى لوحة فنية مع عرض الصوت والضوء الساحر الذي يُقام في تمام الساعة 8:00 مساءً.

ومع تفاعل الأضواء والأصوات بتناغم فني فريد، تنبض واجهة القصر بالحياة لتتحول إلى تحفة فنية فريدة تجعل منها تجربة استثنائية.

حيث يأخذ هذا العرض البصري الآسر الجمهور في رحلة تسلط الضوء على عراقة تراث دولة الإمارات، وتميز حاضرها، وطموحها لمستقبل أكثر إشراقًا.