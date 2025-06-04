«الإمارات للبيئة» تحتفل بالدورة الثامنة والعشرين من جائزة إعادة التدوير

احتفلت مجموعة عمل الإمارات للبيئة بالدورة الثامنة والعشرين من جائزة الإمارات لإعادة التدوير، وذلك تزامناً مع يوم البيئة العالمي وتحت شعار «القضاء على التلوث البلاستيكي».

وأقيم الاحتفال في مجمع دبي للمعرفة، برعاية وحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس هيئة رأس الخيمة للطيران المدني وعضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، وبمشاركة ممثلين عن مؤسسات أكاديمية وهيئات حكومية وقطاعات خاصة ومجتمعية.

ودعت حبيبة المرعشي، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة، في كلمتها خلال الحفل، إلى التزام جماعي بإدارة النفايات لحماية البيئة، مؤكدة أن التحول البيئي يبدأ بأفراد واعين ومتحدين.

وأوضحت أن المجموعة جمعت خلال العام الماضي نحو مليون و524 ألفاً و769 كيلوغراماً من النفايات القابلة لإعادة التدوير من أنحاء الدولة، أُرسلت جميعها لمصانع محلية.

وأكدت، أن الجائزة شهدت هذا العام ارتفاعاً بنسبة 25% في عدد المشاركين مقارنة بالعام الماضي، مشيرةً إلى أن هذه الزيادة تعكس وعي المجتمع المتنامي بأهمية إعادة التدوير ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الدائري.

وقالت إن الجائزة، التي تنظم سنوياً بالتزامن مع يوم البيئة العالمي، تكرّم جهود المدارس والعائلات والقطاعات الحكومية والخاصة في فرز المواد القابلة لإعادة التدوير.

مؤكدة أن البرنامج يرسّخ ممارسات مستدامة تسهم في تحويل المؤسسات من مستهلكة إلى محافظة على الموارد.وأعلنت المجموعة نتائج الفائزين بجوائز الحملات البيئية.