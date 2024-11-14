«هوم غرون» رحلة مميزة لاستكشاف حياة أصحاب المواهب في دبي

شخصيات مبدعة تمتاز بتفرد تجاربها وثراء خبراتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية، وغيرها، ممن وجدوا في دبي أرضاً لتحقيق أحلامهم، وفرصة للنمو والانطلاق نحو العالم، تجتمع في برنامج «هوم غرون» (Homegrown) الذي تعرضه قناة «دبي ون» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، لتأخذ من خلاله المشاهدين في رحلة مميزة لاستكشاف حياة المبدعين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار النوعية، وإسهاماتهم في إثراء مشهد دبي النابض بالحياة، ليعكس البرنامج الجديد جهود المؤسسة الهادفة إلى إبراز روح دبي وجوهرها، وما تتمتع به من إمكانيات جعلت منها وجهة جاذبة للعيش والترفيه والعمل، ومركزاً رائداً لصناعة المحتوى.

تجارب

ويتفرد البرنامج الأسبوعي الذي يقدمه الإعلامي عمر بطي، بنوعية حواراته ومواضيعه التي تضيء على تجارب رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المواهب والمبدعين الذين تمكنوا من إحداث نقلة نوعية في قطاعات التكنولوجيا، والتجزئة، والرياضة، وأسلوب الحياة، والأطعمة والمشروبات، وغيرها، ونجحوا في تأسيس أعمالهم وشركاتهم في دبي والانطلاق بها نحو العالم، ما يعكس ريادة الإمارة ومكانتها على الخريطة العالمية، ويستضيف البرنامج في أولى حلقاته دونا بينتون، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «ذا انترتينر» (The ENTERTAINER) و«ذا بينتون جروب» (The Benton Group)، حيث عرفت بينتون ببصمتها المؤثرة في مشهد المنطقة التجاري، وتمكنت من إحداث نقلة نوعية في مفهوم القيمة الحياتية من خلال عملها مع «ذا انترتينر» ومشاريعها المستمرة، ما يجعل قصتها مثالاً على نوعية المحتوى الذي يتضمنه برنامج «هوم غرون» الهادف إلى تسليط الضوء على روح الابتكار التي يتميز بها أصحاب المواهب المحلية، وإبراز قدراتهم وجهودهم في دعم الاقتصاد المحلي.

قصص

وفي هذا الإطار، أشار عمر بطي الذي يتميز بارتباطه العميق بدبي وخبرته الغنية في فنون السرد القصصي إلى أهمية برنامج «هوم غرون» ودوره في إبراز القصص الملهمة، وقال: «تحتضن دبي العديد من أصحاب المواهب والمفكرين المبدعين الذين يتميزون بتجاربهم وإنجازاتهم النوعية، التي ساهمت في إبراز دبي بأبهى صورها، حيث نسعى من خلال هوم غرون إلى الاحتفاء بإنجازاتهم وما حققوه من قفزات نوعية في حياتهم، إلى جانب مساهماتهم في إثراء الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي»، وأضاف: «في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال، يطل برنامج هوم غرون ليسرد قصص العديد من الشخصيات التي ساهمت في إثراء مسيرة الإمارة، وتحقيق رؤاها وتطلعاتها بأن تكون واحدة من أفضل المدن الاقتصادية في العالم».

يذكر أن برنامج «هوم غرون» يبث أسبوعياً على شاشة قناة «دبي ون»، كل يوم سبت في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات.