الشارقة تعلن برنامجاً متنوعاً احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 53

أعلنت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد عن برنامجها للاحتفال بالذكرى الـ 53، في الفترة من 21 نوفمبر الجاري حتى 2 ديسمبر 2024.

ويشمل البرنامج فعاليات تستعرض منجزات دولة الإمارات وتاريخها وتراثها في وجهات ثقافية وسياحية عدة عبر مدن الإمارة، إضافة إلى العديد من الفعاليات الفنية التي تشهدها كل المناطق في الإمارة.

ورفع خالد جاسم المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بتلك المناسبة، ووجه الشكر للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. وأشاد بجهود أعضاء اللجنة والجهات المعنية في الإمارة، مؤكداً أهمية تطوير الأنشطة التي تعزز الهوية الوطنية.

وقال المدفع: نحتفي بذكرى الاتحاد التي تؤكد الهوية الوطنية العربية لأرضنا، وتجدد مكانة الإمارات كدولة عالمية بقيم إنسانية، داعياً الجميع للمشاركة في فعاليات إمارة الشارقة.

وتبدأ الفعاليات من 21 نوفمبر الجاري حتى 2 ديسمبر المقبل في المتنزه الوطني، وتشمل عروضاً فنية وترفيهية، ومسابقات وورشاً تعليمية بمشاركة الدوائر الحكومية والهيئات المحلية.

وتشهد مدينة الذيد في 27 نوفمبر الجاري مسيرة وطنية تنطلق من الجامع الكبير وحتى حصن الذيد، تليها من 28 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر المقبل فعاليات تتضمن عروضاً تراثية.

كما تنظم المنطقة فعاليات في 28 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه.

توزيع الأعلام

ومن ضمن الفعاليات حافلة الاتحاد التي تجوب المناطق السكنية، لتوزيع الأعلام وهدايا عيد الاتحاد، بالإضافة إلى تنظيم معرض مسيرة وطن ومعرض الاتحاد.

وتشهد مدينة مليحة في 21 نوفمبر الجاري فعاليات في القرية التراثية، وتبدأ بمسيرة وطنية، تشمل عروضاً تراثية ومسرحية وطنية ومسابقات، وتختتم بعشاء جماعي، وسوف تنظم الفعاليات على فترتين، فترة صباحية بمبنى البلدية وفترة مسائية في القرية التراثية.

وتشهد كلباء فعاليات احتفالية من 23 نوفمبر حتى 25 من الشهر نفسه، يليها أوبريت كلباء، وعروض للسيارات الكلاسيكية، وألعاب تقليدية ورياضية. ويستضيف وادي الحلو فعالياته في 24 نوفمبر الجاري وتشمل عروضاً شعبية وفقرات شعرية، وتختتم بتوزيع الجوائز. وتنظم فعاليات خورفكان التي تبدأ من 22 نوفمبر الجاري حتى 24 من الشهر نفسه في الساحة الخارجية لمدرج خورفكان، وتشمل ورشاً فنية، ومسارات للأطفال، وعروضاً شعبية وتراثية. وتقام الفعاليات في دبا الحصن في 23 نوفمبر الجاري وتبدأ بمسيرة شعبية في الرابعة عصراً، تليها عروض تراثية وأوبريت وطني وفعاليات من تنظيم لجنة احتفالات عيد الاتحاد بمدينة دبا الحصن.

عروض تراثية

وتستضيف المدام فعاليات في 22 نوفمبر الجاري تشمل عروضاً تراثية وأنشطة للأطفال والأمسيات الشعرية.

وتنظم الحمرية فعالياتها في حديقة الشاطئ وبحر الحمرية يومي 27 و28 نوفمبر الجاري.

كما تضم الفعاليات أهازيج شعبية وتراثية، وورشاً تفاعلية للأطفال.