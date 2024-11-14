معرض شرطة دبي يستعرض خدمات ومزايا «السعادة الوظيفية»

تحت رعاية معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، افتتح اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، معرض «السعادة الوظيفية» الذي تنظمه الإدارة العامة للموارد البشرية بنادي ضباط شرطة دبي، وذلك بهدف استعراض الخدمات والمزايا التي تقدمها شرطة دبي لموظفيها وقنوات الحصول عليها.

حضر افتتاح المعرض، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد منصور يوسف القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد راشد ناصر، نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية.

وأكد اللواء أحمد رفيع حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق السعادة للموظفين ليستطيعوا تحقيق السعادة للمجتمع، وأهمية توفير بيئة عمل تُشجع على الإبداع والابتكار، مشيراً إلى أن الاهتمام بسعادة الموظفين وجودة حياتهم هو نتاج رؤية استراتيجية مُستدامة تهدف إلى خلق بيئة عمل مثالية ومُحفزة، تنعكس إيجابياً على أداء الموظفين ومهامهم الوظيفية، وتؤثرُ بشكل مباشر في جودة حياتهِم الشخصية.

أفضل الممارسات

وقال اللواء أحمد رفيع: «عملت القيادة العامة لشرطة دبي على توفير السعادة الوظيفية وبيئة عمل تحفيزية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وتوفر للموظفين كلّ ما يحتاجون إليه من دعم ورعاية، سواء في الجوانب الصحية أو السكنية أو التعليمية أو المادية، وإن هذهِ الجهود لا تنعكس فقط على مستوى الأداء الفردي، بل تسهمُ أيضاً في تعزيز الولاء المؤسسي وبناء فرق عمل مُتكاملة».

تحقيق السعادة

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق السعادة لموظفيها من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بيئة العمل الداخلية للقوة، مشيراً إلى أن المعرض يُعد فرصة للموظفين للتعرف على الخدمات التي تقدمها شرطة دبي لهم.

بيئة متميزة

وقال: أطلقت الإدارة العامة للموارد البشرية مبادرة «صناع الإيجابية» التي تهدف لخلق سفراء للسعادة والإيجابية بكافة الإدارات العامة ومراكز الشرطة والذين يقومون بدورهم برفع كافة الملاحظات التطويرية التي تصب في تحقيق مؤشر سعادة الموظفين، كما تم تدشين صفحة 360 للموظف يستطيع من خلالها تقديم كافة طلباته واستفساراته ومتابعتها.

تقدير الجهود

وبدوره، قال العقيد عبدالله محمد حسن، مدير إدارة علاقات الموظفين إن الإدارة العامة للموارد البشرية حريصة على إسعاد الموظفين وخلق بيئة عمل مُحفزة لهم، لتحقيق الهدف الاستراتيجي المُتمثل في إسعاد المجتمع الداخلي لشرطة دبي، والحرص الدائم على نشر ثقافة الإيجابية والتميز الوظيفي.

فعاليات

وخلال المعرض، عرضت الإدارة العامة للتدريب منصة التدريب الذكي، ومنصة «كورسيرا العالمية» الهادفة إلى تدريب وتأهيل الموظفين، بينما قدمت الإدارة العامة للشؤون الإدارية خدمات العلاج للموظفين داخل الدولة وخارجها، والخدمات التي يقدمها مركز شرطة دبي الصحي وخدمات التأمين الصحي الذكي.

وقدم مركز بطاقة إسعاد، شرحاً حول الخدمات التي يقدمه من خلال التطبيق الذكي، واستعرضت أكاديمية شرطة دبي البرامج الدراسية التي توفرها لمنتسبي شرطة دبي، بالإضافة إلى خدمات «منصة إيفاد»، بينما قدمت الإدارة العامة للدعم اللوجستي شرحاً حول خدمات برنامج الإسكان لموظفي شرطة دبي.