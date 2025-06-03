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عمار النعيمي يعزي في وفاة خليفة الشامسي

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وام

عجمان
عمار النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء
وام
عمار النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء

قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، واجب العزاء في وفاة خليفة جاسم راشد مجلاد الشامسي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في مجلس الشيخ زايد بعجمان.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في عجمان.