«مياه وكهرباء الإمارات» تنظم مزاد الربع الأخير لشهادات الطاقة النظيفة 2024

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات فتح باب التسجيل للمشاركة في مزاد الربع الأخير لعام 2024، لشهادات الطاقة النظيفة، في أبوظبي، والذي يستمر حتى يوم 13 ديسمبر 2024.

وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إن مخطط شهادات الطاقة النظيفة يمثل إحدى أهم المبادرات الرائدة التي تدعم أهداف الدولة الرامية إلى إزالة الكربون، مشيراً إلى أن هذا المخطط المعتمد دولياً للجهات العاملة في أبوظبي يتيح إمكانية الإسهام في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة في أبوظبي والدولة، ودعم أهداف الحياد المناخي.

وأضاف، أنه بالتزامن مع استمرارية عام الاستدامة في الدولة، شهدت الشركة إقبالاً متزايداً من قبل العديد من الجهات من مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية على المشاركة في مزاداتها، حيث تمكّنت من الدخول في شراكات استراتيجية جديدة، وتمديد بعض الشراكات القائمة لمساعدة الجهات على القيام بدور رئيسي في رسم ملامح مستقبل مستدام.

ودعا آل علي، كافة الجهات إلى المشاركة في المزاد المقبل واتخاذ خطوات إيجابية تجاه إزالة الكربون من عملياتها.