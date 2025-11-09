حاكم رأس الخيمة وولي عهد أم القيوين يحضران أفراح المعلا

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، والشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الرقابة المالية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، حفل الاستقبال الذي أقامه اللواء الشيخ راشد بن أحمد بن عبدالله المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، بمناسبة زفاف نجله الشيخ أحمد إلى كريمة الشيخ سعيد بن أحمد بن عبدالله المعلا.

وقدّم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الحفل الذي أقيم في قاعة «البيت متوحد» بأم القيوين، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة تسودها المحبة والمودة.

حضر حفل الاستقبال عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.