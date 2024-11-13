إنقاذ مواطن أصيب نتيجة سقوطه في أحد جبال رأس الخيمة

أنقذ رجال البحث والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ في الحرس الوطني وإدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة وقسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة شابا مواطنا 30 عاما بعد سقوطه من مرتفع جبل في منطقة وادي حقيل وتعرضه لإصابة بليغة .

وأشارت شرطة رأس الخيمة أنها تلقت بلاغا يفيد عن تعرض شخص مواطن للسقوط في منطقة وعرة في وادي حقيل ليتم على الفور توجيه عدد من الفرق المختصة للمكان المحدد حيث نجحوا بعد بحث مستمر في المنطقة الجبلية الوعرة بالوصول إلى المواطن وتبين أن لديه إصابة بالغة تستدعي نقله عبر طائرة مروحية تابعة للمركز الوطني في البحث والإنقاذ بالحرس الوطني حيث تم نقل الشاب المصاب للمستشفى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة فيما تسلمت جهات الاختصاص بمركز شرطة الرمس الشامل ملف الحادثة لإستكمال الإجراءات المتبعة .

وأهابت القيادة العامة بشرطة رأس الخيمة بالمواطنين والمقيمين والسياح من محبي الصعود للجبال بالابتعاد عن المناطق الوعرة مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة التي تحول دون تعرضهم لمثل هذه الحوادث بالإضافة إلى إبلاغ الجهات الشرطية المعنية قبيل التوجه للمناطق الجبلية وتحديد المواقع والأماكن التي يقصدونها لتسهيل عملية العثور عليهم والوصول إليهم في حال تعرضهم لأي طارئ ، مؤكدة جاهزية واستعداد شرطة رأس الخيمة الدائم وعلى مدار الساعة لتلبية نداء الواجب وتقديم يد العون والمساعدة لمحتاجيها.