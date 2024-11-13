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ذياب بن محمد يعزي في وفاة شماء الظاهري

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وام

العين
ذياب بن محمد خلال العزاء
وام
ذياب بن محمد خلال العزاء
زايد بن حمدان خلال تقديم واجب العزاء
وام
زايد بن حمدان خلال تقديم واجب العزاء

قدَّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، واجب العزاء في وفاة شماء سهيل علي اليبهوني الظاهري.

وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة المويجعي بمدينة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما قدَّم سموّ الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان واجب العزاء في وفاة شماء سهيل علي اليبهوني الظاهري، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء، معرباً عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويُسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.