لجنة تنظيم عيد الاتحاد الـ 53 تدعو للمشاركة في الاحتفالات الوطنية

دعت لجنة تنظيم عيد الاتحاد الـ53 جميع من يعتبر دولة الإمارات وطناً له إلى المشاركة في الاحتفالات الوطنية بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 التي ستقام في 2 ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن «عيد الاتحاد» المسمى الرسمي للاحتفاء باللحظة التأسيسية والتاريخية التي توحدت فيها الإمارات السبع تحت راية دولة واحدة في الثاني من ديسمبر من عام 1971، ويمثل «الاتحاد» جوهر الهوية الوطنية، ويعد رمزاً للوحدة والقوة والفخر بإرث الدولة.

وتركز احتفالات «عيد الاتحاد» هذا العام على تكريم روّاد اليوم وأصحاب الرؤى المستقبلية والاحتفاء بإنجازاتهم، والربط بين فطنة أجدادنا والجهود الحالية وعلاقتها بقوة الاتحاد، كما يُبرز «عيد الاتحاد» الـ53 أهمية الاستدامة والتعاون بوصفهما ركيزتين أساسيتين للتقدم، تعزيزاً لهذا الإرث الذي يجمعنا في لحظة فخر يتشارك فيها الجميع رؤاهم وتطلعاتهم للمستقبل.

وقال عيسى السبوسي، مدير الشؤون الاستراتيجية والإبداعية للجنة تنظيم الاحتفال الرسمي لعيد الاتحاد الـ53: «يسعدنا دعوة الجميع لمشاركة فرحة هذه اللحظة التاريخية التي نحتفل فيها بتوحيد الإمارات السبع، ولتشجيع الجمهور على التحضير لهذه الاحتفالات، وقمنا بإعداد حزم احتفالات تهدف إلى إلهام الجميع ودعم استعداداتهم لهذه المناسبة بطرق مستدامة، ومن هنا ندعو الجهات الحكومية، والشركات الخاصة، والمدارس، والعائلات إلى تحميل أدلة الاحتفال والانضمام إلينا في هذه المناسبة المهمة».

وتتولى لجنة تنظيم عيد الاتحاد الـ53 مسؤولية إحياء ذكرى الاتحاد الذي يوحّد جميع من يعتبر دولة الإمارات وطناً له، إذ تتمثل مهمة اللجنة في إعداد وتنظيم الاحتفال الرسمي بهدف تعزيز قيم الاتحاد والاحتفاء به مع كل من يعتبر الإمارات وطناً له، وذلك من خلال الفعاليات والبرامج التي تعكس فخرنا وامتناننا بوطننا دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفتت اللجنة إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل عن مواقع بث الاحتفال الرسمي والقنوات الناقلة للاحتفالات وغيرها من المعلومات قريباً، موضحة أنه يمكن تحميل أدلة الاحتفال عبر الموقع الرسمي www.EidAlEtihad.ae وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي على إنستغرام وفيسبوك ويوتيوب وتيك توك وتطبيق إكس، أو من خلال الوسوم الرسمية: #عيد_الاتحاد53 #الإمارات53.