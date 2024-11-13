عبدالله المري: المرأة الإماراتية قادرة على التميّز في العمل الشرطي

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج دورة الاقتحام والمداهمة التأسيسية للعنصر النسائي، المتخصصات في الاستجابة والتعامل مع التهديدات الأمنية، بعد خضوعهن إلى تدريبات عملية ونظرية وتمارين عسكرية عالية المستوى بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

وقدمت خريجات الدورة البالغ عددهن 22 منتسبة من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، أمام معالي القائد العام لشرطة دبي في ميدان الروية، عرضاً عسكرياً احترافياً في التعامل مع سيناريوهات طارئة، نفذن خلاله عمليات الإنزال التكتيكي، ومداهمة المباني، وتحرير رهائن، ورماية الأهداف المتحركة، والتعامل مع المشتبه بهم، وذلك بحضور الشيخ مروان بن محمد بن حشر آل مكتوم، ومساعدي القائد العام، ومديرو الإدارات العامة، ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط.

وهنأ معالي الفريق المري الخريجات، مؤكداً أن شرطة دبي حريصة على تأهيل ورفع كفاءة مواردها البشرية في شتى المجالات العلمية والعملية، وذلك من خلال التدريبات الميدانية التخصصية، التي تخدمهم في مجال عملهم وتمكنهم من أدائه بكل كفاءة واقتدار، لعكس صورة مشرفة وسمعة طيبة تليق بحكومة دبي، وبمستوى شرطة دبي، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية تعتبر شريكاً رئيسياً في حركة تنمية المجتمع وتطويره، وقادرة على التميز في مجالات العمل الشرطي.

وأوضح معاليه أن المرأة الإماراتية لعبت دوراً كبيراً في التنمية، التي تشهدها الدولة، ودوراً مميزاً في العمل الشرطي والعسكري، والقيام بالمهام الصعبة وحماية الوطن، مشيراً إلى أن خريجات الدورة وصلن إلى مستويات متقدمة في التعامل مع الحالات الطارئة.

من جانبه، أكد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي أن خريجات الدورة تلقين تدريباً ميدانياً احترافياً، وسيتمكن من خوض مجالات ميدانية مهمة في التعامل مع التهديدات الأمنية، إلى جانب المهام التخصصية المرتبطة بالعمليات الشرطية وتنفيذ القانون.

وأشاد بما أظهرته الخريجات خلال مدة تدريبهن الممتدة إلى 11 أسبوعاً من مهارات عالية في التدريب، والتعامل مع السيناريوهات المختلفة، وحرصهن الكبير على إثبات جدارتهن وقدراتهن في التعامل مع الأسلحة والذخائر وتنفيذ المداهمات، وعمليات التدريب المختلفة.