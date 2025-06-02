فوز مجموعة تدوير بجائزة (غوف ميديا GovMedia) لعام 2025

تم تكريم مجموعة تدوير بإحدى جوائز (غوف ميديا GovMedia) لعام 2025 وهي جائزة حملة الإمارات العربية المتحدة لهذا العام تقديراً لحملتها البيئية التي أطلقتها على مستوى الدولة في الفترة التي سبقت عيد الاتحاد، والتي ركزت على الاستدامة. وتعكس الحملة التي أدارها فريق الاتصالات والتوعية في المجموعة احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة التزام مجموعة تدوير المتواصل بتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية، وإشراك المجتمعات المحلية في دعم أجندة الاستدامة الوطنية.

وقد نجحت حملة مجموعة تدوير البيئية في إشراك أكثر من 2.500 طالب وطالبة من 9 مدارس، إضافة إلى مشاركة 7 مؤثرين بارزين كان لهم دور بارز في تسليط الضوء على أهداف الحملة. كما شملت الحملة التي تم تنظيمها وفق نموذج توعية متكامل على أنشطة تعليمية عززت مبادئ الحد من النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها، وجمعت بين المشاركة المباشرة والشراكات الاستراتيجية والترويج الرقمي، حيث حصدت أكثر من 3.3 ملايين مشاهدة لمقاطع الفيديو الخاص بالحملة، وأكثر من مليون تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا بدوره سلط الضوء على الدور الحيوي للاتصالات الاستراتيجية في تعزيز رسالة مجموعة تدوير ومكانتها كمؤسسة وطنية رائدة في مجال الابتكار البيئي والمشاركة العامة.