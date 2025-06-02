مجموعة تدوير تعقد شراكة مع «تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية»

وقعت مجموعة تدوير مؤخراً مذكرة تفاهم مع (تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية)، وهي منظمة عالمية غير ربحية تلتزم بمعالجة مشكلة التلوث البلاستيكي من خلال الابتكار والتعاون والاستثمار.

وتسهم هذه الشراكة الاستراتيجية المهمة في تعزيز دور المجموعة والتزامها ببناء مجتمعات أنظف وأكثر صحة وتعزيز القيادة البيئية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة على نطاق أوسع.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل مجموعة تدوير مع (تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية)، على تقليل كمية النفايات البلاستيكية المرسلة إلى مكبات النفايات من خلال استعادتها والتخلص منها بشكل مسؤول، وتعزيز البنية التحتية وأنظمة إعادة التدوير في جميع أنحاء المنطقة، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري والابتكار والحلول القابلة للتطوير في الإدارة المستدامة للنفايات ودعم السياسات الإقليمية وتنمية السوق والمساهمة بالتمويل والخبرة في برنامج التحالف على مستوى الدول.

كما تعكس هذه الشراكة طموحات مجموعة تدوير الإستراتيجية في استخلاص القيمة من النفايات وتحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن مكبات النفايات بحلول عام 2030، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية التعاون في إيجاد تأثير بيئي قابل للقياس. كما تعبر هذه الاتفاقية عن التزام مجموعة تدوير المستمر بالتقدم والابتكار والاستدامة ودورها القيادي المهم في تشكيل مستقبل دائري أكثر مرونة لمجتمعاتنا والمنطقة.