مجلس شباب مجموعة تدوير يعزز دور القادة في تحقيق الاستدامة

في إطار حرص مجموعة تدوير على تمكين الشباب وتعزيز دورهم القيادي ليسهموا بشكل فعال في تحقيق طموحات المجموعة في مجال الاقتصاد الدائري، عقد مجلس شباب مجموعة تدوير في شهر مايو النسخة الأولى من برنامجه «ملتقى الشباب»، الذي يسلط الضوء على دور الشباب في تعزيز الاستدامة في القطاعين العام والخاص ودعم إسهاماتهم الفاعلة في صياغة مبادرات عملية ومؤثرة تتماشى مع الأهداف الوطنية، مع التأكيد على أن النفايات تعد مورداً ذا قيمة يجب الاستفادة منه وتحويله لصالح الأجيال القادمة، وبما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

حضر الملتقى أكثر من 50 مشاركاً، من بينهم 37 عضواً في مجلس الشباب في مؤسسات وشركات رائدة مثل أدنوك ومبادلة وهيئة البيئة – أبوظبي و«طاقة»، ومجموعة «إن إم دي سي NMDC»، ومجلس شباب الإمارات، وموانئ أبوظبي، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، وغيرها.

وترى مجموعة تدوير أن الأجيال الشابة هم شركاء أساسيون في إحداث التغيير، فهم لا يمثلون فقط مستقبل الاستدامة، بل هم أيضاً الرواد الذين سيؤدون دوراً محورياً في توفير مستقبل أنظف وأكثر استدامة. ومن هذا المنطلق، فإن الدور الذي يقوم به مجلس شباب مجموعة تدوير يتكامل بشكل فعال مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم في كل المجالات، من بينها الاستدامة، كما ترى المجموعة أن الشباب ليسوا فقط المستفيدين من نتائج السياسات البيئية، بل هم أيضاً المحركون الرئيسيون في صياغة تلك السياسات وتحويل التحديات البيئية إلى فرص ملموسة للأجيال القادمة.

ويمارس مجلس شباب المجموعة مهامه في إطار المؤسسة الاتحادية للشباب التي تحرص على إطلاق مبادرات نوعية وبرامج تخصصية تواكب توجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031، وخاصة محور الاقتصاد الذي يرتكز على تعزيز مساهمة الشباب في القطاعات الحيوية لدعم النمو المستدام والأخضر، من خلال تفعيل دور الشباب وتمكينهم من تولي أدوار قيادية في منظومة الاستدامة، وهو ما يمثل التزاماً وطنياً لتبني الكفاءات المتميزة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية. وكان من أبرز ما نتج عن ملتقى شباب مجموعة تدوير تحديد أكثر من 10 إجراءات تعاون محتملة بين الكيانات، الأمر الذي يسهم في تعزيز دور مجموعة تدوير محفزاً لعقد شراكات في مجال الاستدامة يقودها الشباب.