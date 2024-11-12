"تدوير"..شراكة دولية لتحويل النفايات إلى طاقة

وقّعت مجموعة تدوير مؤخراً اتفاقية تنمية مشتركة مع حكومة أوزبكستان لبناء محطة مبتكرة لتحويل النفايات إلى طاقة في منطقتي «نافوي» و«بخارى»، وحضر حفل التدشين الرسمي الذي أقيم في أوزبكستان المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، بالإضافة إلى شوكت ميرزيوييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، وعدد من كبار الشخصيات.



وتهدف الاتفاقية التي تمثل إنجازاً مهماً وعلامة فارقة في الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان إلى تعزيز الممارسات المستدامة في تحويل النفايات وذلك انطلاقاً من إيمان المجموعة بأن النفايات ليست تحدياً يجب مواجهته، بل مورداً قيّماً لتعزيز التنمية المستدامة، وذلك هو جوهر العمل والأساس الذي تستند عليه مجموعة تدوير. كما تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في إنتاج الطاقة على مستوى عالمي وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، فمن خلال الشراكة مع الحكومات والخبراء الدوليين، يمكن لمجموعة تدوير تسريع العمل في اعتماد التقنيات الجديدة وتمهيد الطريق نحو مستقبل خالٍ من النفايات وتعزيز النمو المستدام طويل الأجل.



وفي شهر أبريل من هذا العام، قام وفد برئاسة الظاهري بزيارة إلى أوزبكستان التقى فيها مع عزيز عبدالحكيموف وزير البيئة وتغير المناخ بجمهورية أوزبكستان لبحث المبادرات التي تساعد مجموعة تدوير في تنفيذها في قطاع إدارة النفايات بأوزبكستان. كما بحث الطرفان التقدم الذي تم إحرازه في شراكتهما الاستراتيجية والإنجازات التي يتطلعان إلى تحقيقها تعزيزاً لأفضل الممارسات في مجال معالجة النفايات في الدولة والحد من تأثيراتها الضارة على البيئة. وتمحورت الخطوة الأولى في هذه الشراكة حول دراسة كيفية معالجة النفايات في منطقتي «نافوي»

و«بخارى» بأوزبكستان والتركيز على الطاقة الخضراء، بما في ذلك تحويل النفايات إلى طاقة، وهذا ما قاد بالتالي إلى توقيع الطرفين خلال شهر أكتوبر على اتفاقية التنمية المشتركة لإنشاء محطة جديدة لتحويل النفايات إلى طاقة في هاتين المنطقتين.

وتسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مجموعة تدوير ووزارة البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان. كما تدل هذه الفرصة البارزة مع أوزبكستان أيضاً على التزام مجموعة تدوير بتوسيع رقعة تواجدها على مستوى العالم في الوقت الذي تواصل فيه ريادتها في تعزيز الممارسات المستدامة ذات الفوائد الاقتصادية والبيئية.