مجموعة تدوير..التزام مستمر بشروط الصحة والسلامة والبيئة

تعتبر ممارسات الصحة والسلامة والبيئة من الركائز الأساسية في قطاع إدارة النفايات ودورها لا يقتصر على حماية الموظفين فحسب، بل تسهم أيضاً في ضمان النجاح التشغيلي المستدام على المدى الطويل. ونظراً لأن قطاع إدارة النفايات عادة ما يتعامل مع بيئات عمل عالية الخطورة كالتعامل مع المواد الخطرة والآلات الثقيلة بالإضافة إلى المهام اليدوية، فإن الحاجة إلى اتخاذ تدابير سلامة قوية لحماية الصحة الجسدية تظل ضرورية.

كان من أبرز ما حققته مجموعة تدوير مؤخراً في أدائها الملتزم بقواعد الصحة والسلامة والبيئة «مرور 100 يوم دون تسجيل أي إصابات مضيعة للوقت»، ضمن أفراد طواقمها من العاملين والموظفين. وتعتبر السلامة مهمة للغاية داخل وخارج مكان العمل وذلك بما يتماشى مع قيم المجموعة الأساسية كمؤسسة، من التدريب والتطوير، إلى الندوات المتخصصة عبر الإنترنت، ففي شهر أكتوبر الماضي استضاف فريق تدوير للصحة والسلامة والبيئة جلسة تدريبية لشركاء المجموعة من المقاولين ومديري التدريب لتعزيز ثقافة السلامة. من ناحية أخرى، أجرت المجموعة استبياناً استهدف ما يقرب من 7,000 موظف ومتعاقد حول مدى معرفتهم بثقافة السلامة في المؤسسة، ويأتي ذلك الاستبيان حرصاً من المجموعة على ضمان الالتزام الجماعي بتوفير مكان عمل أكثر أماناً وإيجابية.