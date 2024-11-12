مسؤولو جمعيات خيرية: قيادتنا الرشيدة حريصة على ديمومة العمل الإنساني

متابعة: سعيد الوشاحي، أحمد أبو الفتوح

أكد مسؤولون في ميدان العمل الخيري، أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية»، يعد لفتة إنسانية تجسد معاني الخير والعطاء، ومد يد العون من دولة الإمارات العربية المتحدة لكل من يحتاجها، مشيرين إلى أن إنشاء الوكالة، يعكس حرص الدولة وقيادتها على ديمومة مشاريع الخير، ووصول المساعدات الإنسانية للدول المحتاجة والمنكوبة، من خلال تنسيق الجهود مع مختلف المؤسسات الخيرية في الدولة وخارجها.

تضامن إنساني

وأكد معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية»، يعد لفتة إنسانية تجسد معاني الخير والعطاء، ومد يد العون من دولة الإمارات العربية المتحدة لكل من يحتاجها، وتعبّر عن رؤية القيادة الرشيدة وقيم شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، من أجل عالم يسوده التضامن الإنساني.

كما أكد معاليه أن إنشاء الوكالة، يعزز الدور الإنساني لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية، والاستجابة للأزمات والحالات الطارئة، بما يحسّن حياة الناس، ويوفر احتياجاتهم الضرورية، بالإضافة إلى الإسهام لتوفير الحلول، ومساندة الضعفاء والمحتاجين، وتخصيص المبادرات المستدامة والمبتكرة، التي تعزز من مقدرتهم للتغلب على أية ظروف، وتطمئنهم أن هناك من يشعر بهم، ويمد اليد لمساعدتهم، من أجل تغيير أوضاعهم للأفضل.

التزام

من جانبه، قال أحمد السويدي المدير التنفيذي لجميعة دبي الخيرية، إن إنشاء وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، يعكس التزام القيادة الرشيدة بتعزيز المسار الإنساني، الذي يمثل قيمة جوهرية وسمة أساسية لمجتمعنا الإماراتي، وثقافة راسخة مستلهمة من رؤية ونهج الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهذا ما جعل دولة الإمارات تنال المكانة الأرفع في المنظومة العالمية للعمل الإنساني.

خطوة جديدة

بدور، قال الدكتور محمد سهيل المهيري الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، يعد بمثابة خطوة جديدة، تضاف إلى رصيد دولة الإمارات العربية المتحدة في تاريخها الحافل بقطاع العمل الخيري الإنساني، الذي أرسى دعائمه الراسخة، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

من جانبه، قال محمد جكه المنصوري الأمين العام لمؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، منذ نشأتها على يد رجل الخير والإنسانية، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دأبت دولة الإمارات على السير على نهج الخير والعطاء والإنسانية، وهو ما نراه اليوم يتجلى بأبهى صوره، من خلال المرسوم الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.

استجابة سريعة

بدور، قال عبدالله الطنيجي الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، إن إنشاء وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، يُعد خطوة استراتيجية، ستعزز من قدرة الإمارات على التخطيط والاستجابة للأزمات بشكل أسرع وأكثر فاعلية، بالإضافة لدورها في تمكين المؤسسات والجمعيات الخيرية الإماراتية من التنسيق مع المجتمع الدولي، والعمل بشكل أكثر تنظيماً لتحقيق أهدافها الإنسانية، وتعزيز الدور الإنساني الذي تحرص قيادتنا الرشيدة على استمراره، سيراً على النهج الإنساني الراسخ الذي وضعه المغفور له، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في مساعدة شعوب العالم، لتعكس مكانة الإمارات كدولة رائدة في تقديم المساعدات الإنسانية على مستوى العالم.