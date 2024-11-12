«أوقاف دبي» تكرّم 12 مطعماً داعماً للوقف المبتكر

كرّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أصحاب 12 مطعماً قدموا إسهامات إنسانية مجتمعية في مجالات العمل الوقفي المبتكر، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مقر المؤسسة بالقرهود.

وشهد الحفل معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وعيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، وعلي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وحصة تهلك، وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وزينب التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، بجانب عدد من الشركاء والداعمين لقطاع العمل الوقفي.

وشملت قائمة المكرمين اثني عشر مطعماً من مختلف إمارات الدولة، قدمت إسهامات في مبادرة طاولة في مطعم من خلال تخصيص نسبة من إيرادات المطعم أو ريع طاولة واحدة لدعم الأعمال الخيرية المجتمعية في العديد من المجالات الإنسانية منها تعليم الطلبة المتعثرين وعلاج المرضى غير القادرين ومساندة الأيتام والأرامل والمحتاجين وتمكين أصحاب الهمم إضافة إلى الإسهام في دعم مبادرة وقف الطعام.

وأكد عيسى الغرير أن تكريم المطاعم المساهمة في المبادرات الخيرية يعكس التزام المؤسسة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية في تعزيز الشراكات وتحقيق رضا الجهات المتعاونة.

وثمّن المساهمات الخيرية للمطاعم المشاركة في مبادرة وقف طاولة في مطعم، مشيداً بالتزامهم بأداء دورهم في المسؤولية المجتمعية بشكل فاعل من خلال تخصيص نسبة من إيرادات مشروعاتهم لدعم العمل الوقفي المستدام والإسهام في تلبية احتياجات المجتمع.

وقال علي المطوع إن الوقف المبتكر أسهم في توسيع مفهوم عمل الإنساني المستدام وأتاح الفرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في العمل الوقفي من خلال منظومة مؤسسية مرنة وميسرة.

وشكرت زينب التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، القائمين على المطاعم المشاركة في مبادرة طاولة في مطعم، وأشادت بإسهاماتهم الإنسانية وأكدت التميمي أن العمل الإنساني في دولة الإمارات يجسّد سباقاً في الخير بلا نهاية من أجل تحقيق استدامة العطاء.

وقال محمد النعيمي، صاحب مطعم هوف، نشكر القائمين على هذا التكريم ونفخر بكوننا ضمن قائمة المطاعم المشاركة في هذه المبادرة المجتمعية النبيلة، ونؤكد التزامنا المستمر في دعم العمل الوقفي المستدام وتفعيل دورنا الإنساني تجاه المجتمع، وأضاف نشأنا في دولة الإمارات على القيم الإنسانية النبيلة ونلتزم بمنهج العطاء والبذل سلوكاً اعتيادياً في حياتنا اليومية.