جواهر القاسمي تطلق في المغرب مبادرات لتعزيز الحماية المجتمعية للأطفال

أطلقت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، والمناصرة البارزة للأطفال اللاجئين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشروعين إنسانيين جديدين في المملكة المغربية يهدفان إلى تعزيز نظم الحماية المجتمعية، وبناء بيئات آمنة للأطفال الذين يعانون ظروفاً اجتماعية صعبة، والأطفال اللاجئين والمهاجرين في المجتمعات المحلية، حيث يستضيف المغرب لاجئين وطالبي لجوء من نحو 64 دولة.

وأكدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أن هذه المبادرات تجسد الرسالة السامية التي حملها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، في جعل حماية الطفولة مساراً مركزياً في بناء المجتمعات.

وأشادت سموها بجهود المملكة المغربية في رعاية الطفولة والسعي لتعزيز نظم الحماية المجتمعية التي تراعي الفئات الاجتماعية كافة، وفي مقدمتها الأطفال، سواء كانوا من أبناء الوطن أو من لجأ إلى أرض المغرب بحثاً عن الأمان.

جاء ذلك خلال مهمة إنسانية قادتها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي إلى المملكة المغربية، التقت خلالها شركاء مبادرات المؤسسة من المنظمات الوطنية والمؤسسات الحكومية، واطلعت على الجهود المشتركة لتعزيز حماية الأطفال ودعم التنمية المجتمعية.

وشهدت سمو الشيخة جواهر القاسمي توقيع اتفاقية منحة المشروع الأول تحت عنوان: «تعزيز نظم حماية الطفل المحلية من خلال المشاركة المجتمعية، والتعاون الحكومي، والوصول الميداني المتنقل»، بين مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة أمان لحماية الطفولة في منطقة سوس ماسة – إقليم تارودانت لمدة 17 شهراً، مستهدفاً 740 مستفيداً مباشراً وأكثر من 5000 أسرة و180 جهة مؤسسية.

وقع الاتفاقية من جانب مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي، عبدالله الحريمل، عضو مجلس أمناء المؤسسة، ومن جانب مؤسسة أمان لحماية الطفولة، عبدالله سوسي، رئيس المؤسسة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومؤسسة التعاون الوطني في المملكة المغربية.