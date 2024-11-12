إعلان الفائزين في تحديات «إمارات الأمان»

اختتمت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية تحديات «إمارات الأمان» وأعلنت عن الفائزين في نسختها الخامسة مؤخراً، وتم توزيع الجوائز في حفل نظمته المؤسسة تقديراً لجهودهم الملموسة في تحقيق التميز والمساهمة الفاعلة.

وشهد الحفل خليفة السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، واللواء جمال بن عاضد المهيري، مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وعدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين.

وتوج فريق الدفاع المدني بدبي فئة قطاع الأمن والسلامة الحكومي، بينما فاز فريق مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التي تشارك للمرة الأولى في التحدي ضمن فئة القطاع الحكومي العام، وتصدر كل من فريق بنك المشرق وفريق تي جي سكاي فئات القطاع التجاري الخاص وقطاع الأمن والسلامة الخاص.

وضمن المشاركات المتميزة لهذه الفعالية، توج فريق دبي الرقمية منافسات الفرق النسائية لهذا العام، وحقق فريق رأس الخيمة لقب الرابح ضمن فئة الجمهور العام.

وتربع فريق شرطة أبوظبي على قمة المنافسة في التحديات البدنية، بينما استطاع نخبة من إعلاميي مؤسسة دبي للإعلام تصدر منافسات الألعاب الذهنية.

وعلى مدار الفعالية التي استمرت لأربعة أيام في جسر زعبيل في دبي مول، توجهت أنظار فرق القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة للجمهور العام إلى شاشة احتساب النقاط التي صممت لنشر تحديث ترتيب الفرق ونقاطها لحظة بلحظة في موقع الفعالية.

وعلى هامش الفعالية، شارك الجمهور واللاعبون في العديد من المسابقات الفورية اليومية والتحديات الفردية للحصول على جوائز قيمة مقدمة من الشركاء الاستراتيجيين للفعالية.