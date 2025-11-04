وزراء: علم الاتحاد قلب نابض يجمع أبناء الإمارات على الإخلاص والعطاء

أكد معالي الوزراء أن علم الاتحاد سيبقى الرمز الشامخ، والقلب النابض الذي يجمع أبناء الإمارات على الإخلاص والعطاء، في ظل وطن لا يقبل بغير المجد مساراً، وفي دولة تُعلي الحق والعدل فوق كل اعتبار، جاء ذلك بمناسبة رفع العلم أمس.

محمد الحسيني: نؤكد اعتزازنا بانتمائنا لوطن يجسد معاني العطاء

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: «يأتي يوم العلم ليجدد فينا روح الاتحاد، ويعزز الإيمان بأن رايتنا الخفّاقة ليست رمزاً مادياً فحسب، بل عنوان لمسيرة وطنية راسخة، صنعها قادة آمنوا بأن رفعة الإمارات تبدأ من وحدة القلوب والعزيمة الصادقة.

وفي هذا اليوم نستحضر قيم الولاء والانتماء التي غرسها فينا الآباء المؤسسون، ونؤكد اعتزازنا بانتمائنا لوطنٍ يجسد في كل تفاصيله معاني العطاء والتفاني، والعمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لأبنائه».

وأضاف معاليه، في تصريح بمناسبة يوم العلم: «إن رفع العلم في كل عام، هو إعلان متجدد عن الإصرار والعزيمة، وعن إيمانٍ راسخ بأن قوة الإمارات تكمن في تلاحم شعبها وثقة قيادتها.

إنها لحظة فخر، تلهمنا جميعاً لمواصلة المسيرة التي قادتها سواعد أبناء الوطن، الذين جعلوا من اسم الإمارات مرادفاً للتميز والتقدم والريادة الإنسانية».

سلطان الجابر: نستذكر نهضتنا الوطنية وقيم العمل والإنجاز

فخر واعتزاز

ورفع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة وإلى حكومة وشعب دولة الإمارات، بمناسبة «يوم العلم».

وقال معاليه، في كلمة له بهذه المناسبة، إنه في هذا اليوم الوطني العزيز، والذي يحمل شعار «متحدين»، نرفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة بفخر واعتزاز، ونستحضر قيم وحدتنا، وتلاحم شعبنا، وروح العطاء التي أرسى دعائمها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، وتمضي قيادتنا على هذا النهج التنموي والريادي نفسه.

وأضاف معاليه: «نستذكر في هذه المناسبة الغالية نهضتنا الوطنية، وقيم العمل والإنجاز، من خلال الرؤية الاستشرافية لقيادتنا، ونعمل في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دعم نمو القطاع الصناعي، وتمكين أبناء الإمارات، وتسخير أدوات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، للمساهمة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام ».

عبد الله بن طوق: يوم العلم يرسخ عزة وسيادة دولة الإمارات

انتماء

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة إن يوم العَلَم يوم وطني يرسخ عزة وسيادة دولة الإمارات، ومناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً نعبر فيها عن الانتماء والولاء لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة، وعن فخرنا بما تحقّق على أرض الإمارات وتحت علمها الشامخ من إنجازات وريادة عالمية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأضاف أنه يوم تتجدد فيه قيم الاتحاد والتلاحم بين أبناء الوطن، ويُستحضر فيه مجد الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم هذا الصرح الشامخ بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين الذين رفعوا راية الاتحاد لتظل عالية خفاقة».

وتابع : «يأتي احتفالنا بيوم العلم هذا العام متزامناً مع مواصلة مسيرة متجددة من العطاء والتنمية الشاملة في ظل القيادة الرشيدة وهي مسيرة تعكس رؤية دولة الإمارات لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً يقوم على بناء الإنسان.

عبد الرحمن العور: مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات

مناسبة وطنية

وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن يوم العلم هو مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، تُجسّد أسمى معاني الوحدة والانتماء، وتعبّر عن التلاحم العميق بين قيادة الوطن وشعبه، تحت راية واحدة، تتجلى فيها قيم العزة والكرامة الوطنية.

وقال معاليه في كلمة بهذه المناسبة، نُجدّد العهد على مواصلة مسيرة البناء التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، مستلهمين من قيادتنا الرشيدة روح العطاء والتفاني والإخلاص، ومؤكدين التزامنا بمواصلة العمل من أجل رفعة الوطن وازدهاره.

وأضاف: «سنواصل جميعنا العمل على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة القائمة على الاستثمار في الإنسان، وهو ما يعد محوراً رئيساً في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والعلم والعمل، وبما يسهم في تعزيز قدرات أبناء الوطن، وتمكينهم من حمل راية المستقبل بثقة واقتدار، ليبقى علم الإمارات شامخاً، يرمز للعزة والتقدّم والريادة».

عبد الله النعيمي: المناسبة تعكس مشاعر الفخر تجاه رمز وحدتنا الوطنية

رمز وحدتنا

وأكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أن يوم العلم مناسبة راسخة في الذاكرة الوطنية، وجزء لا يتجزأ منها، يجسد أعظم المعاني والدلالات في تلاحم شعبنا مع قيادتنا الرشيدة، التي تسخر كافة الإمكانات، ليظل علم الإمارات عالياً، وتتبوأ دولتنا مكانها المرموق بين دول العالم.

وتعكس هذه المناسبة مشاعر الفخر والاعتزاز تجاه علمنا، رمز وحدتنا الوطنية وشموخها، مستحضرين جهود الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، الذين أرسوا دعائم الاتحاد، ورفعوا للعدالة والكرامة صرحها.

لقد غرس أولئك القادة جذور الولاء والانتماء، فأنبتت جيلاً بعد جيل وطناً شامخاً، يعيش اليوم أزهى مراحل ازدهاره، وينهض بثقة نحو مستقبل مشرق، تحت ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي تؤمن بالإنسان، وتخطو بثبات نحو الريادة والتنافسية والابتكار.

وإيماننا راسخ بأن العدل هو جوهر البناء الوطني، وعماد القيم التي نعتز بها، فهو الضمانة الكبرى لصون الحقوق، وحفظ الكرامة، وترسيخ الثقة بين المواطن ودولته.

ونجدد عهدنا وولاءنا لقيادتنا الرشيدة، على تسخير كل طاقاتنا المؤسسية لمواصلة المسيرة التنموية الشاملة، من خلال تعزيز تطوير منظومتنا القضائية لتبقى رائدة، ملهمة، ونموذجاً يحتذى به في النزاهة والكفاءة، وامتداداً حياً لقيم القدوة الحسنة التي قامت عليها الدولة.

آمنة الضحاك: احتفاء بمسيرة الآباء المؤسسين وتجديد للعهد بمواصلة العمل والبذل

حب الوطن

وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن «يوم العلم» هو مناسبة وطنية غالية، تُمثل أسمى معاني الوحدة الوطنية الصادقة وحب الوطن، وتجسد إعلاءنا لرمز وحدتنا وعزتنا وطموح مستقبلنا.

مشيرة إلى أن الاحتفاء بالعلم، هو احتفاء بمسيرة الآباء المؤسسين، وتجديد للعهد بمواصلة العمل والبذل تحت هذه الراية، من أجل مستقبل مزدهر ومستدام لوطننا.

وقالت معاليها: «في هذه اللحظة التي ترتفع فيها راية الإمارات خفاقة في سماء كل مؤسسة ومنزل، تتعمق في قلوبنا مشاعر الفخر والانتماء لهذا الوطن.

إن علم الإمارات هوية نعتز بها، ويخفق كل يوم ليروي تضحيات الماضي، وإنجازات الحاضر، وطموحاتنا التي لا سقف لها نحو المستقبل، ليجسد بذلك قصة تلاحم فريدة بين الشعب وقيادته الرشيدة التي لا تعرف المستحيل».

وأضافت معاليها: «إن احتفالنا اليوم هو دعوة لكل فرد على أرض هذا الوطن، ليواصل العطاء مدفوعاً بحبه لوطنه.

رايتنا هي الدافع الذي يلهمنا لنكون الأفضل، وهي الأمانة التي نحملها جميعاً لنحافظ على مكتسباتنا الوطنية، ونسهم في بناء مستقبل مستدام نفخر به جميعاً. هذا العلم هو رمز التزامنا بأن تظل الإمارات دائماً في الطليعة، نموذجاً للتقدم والازدهار والحضارة».

سارة الأميري: مصدر إلهامٍ للأجيال القادمة ودافع لمواصلة مسيرة التقدّم

تقدم وريادة

وأكدت معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، أن يوم العلم الإماراتي يمثل مناسبة وطنية، نعبّر من خلالها عن اعتزازنا بمسيرة وطن أصبح نموذجاً في التقدم والريادة.

وقالت معاليها إن علم الإمارات رمز لمسيرة ممتدة من التقدم والرفعة، أرسى قواعدها الآباء المؤسسون، وواصلت على نهجهم القيادة الرشيدة، التي عززت مكانة علم الإمارات في مختلف الميادين.

وأضافت معاليها: «سيبقى العلم الإماراتي عنواناً للعز والفخر، وللوحدة الراسخة، ومصدر إلهامٍ للأجيال القادمة، ودافعاً لمواصلة مسيرة التقدّم والازدهار.

محمد المزروعي: راية دولة الإمارات ستبقى خفاقة بالعزة والكرامة

مسيرة وطن

وقال معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع: «في يوم العَلم نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، مؤكدين أن راية دولة الإمارات ستبقى خفاقة بالعزة والكرامة».

وأضاف معاليه، في كلمة بهذه المناسبة: «علمنا يجسد مسيرة وطن ملهم، صنع مجده بتضحيات أبنائه وإخلاصهم، وسيبقى رمزاً لوحدتنا وقوتنا».

وتابع: «في هذا اليوم، نقف تحت راية علمنا الشامخ، نبراس العزّ ورمز القوة، نجدد الولاء للوطن، ونعقد العزم على أن نبقى حماةً لمنجزاته وصون مكتسباته، ماضين بثبات وإصرار في مسيرة مجده ورفعته، لتظلّ الإمارات عنواناً للريادة، موطناً للأمن والسلام والاستقرار».

ثاني الزيودي: عزة وفخر في قلوب شعب الإمارات

وحدة وتلاحم

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، أن يوم العلم مناسبة عزيزة على قلوب كل الإماراتيين، كونها تجسد مشاعر العزة والفخر في قلوب وعقول شعب دولة الإمارات، بوطنهم ورايتهم الخفاقة، وهو فرصة للتعبير عن قيم الوحدة والتلاحم والانتماء بين أبناء الوطن، واستحضار معاني التضحية والوفاء والعطاء، التي غرسها الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ومعه الآباء المؤسسون «طيب الله ثراهم»، وهي القيم التي قامت عليها ركائز الاتحاد، لتبدأ مسيرة الإنجازات، وتتواصل جيلاً بعد جيل، وليستمر علم الاتحاد شامخاً خفاقاً.

سناء سهيل: الراية التي توحّدنا وتجمعنا على حب الإمارات وخدمتها

عنوان السيادة

وقالت معالي سناء سهيل وزيرة الأسرة: «نرفع اليوم علم الإمارات عالياً، خفّاقاً في سماء المجد والفخر، احتفاءً برمز وحدتنا، ودلالة عزّنا، وعنوان سيادتنا.

إن يوم العلم ليس مجرد مناسبة وطنية، بل هو وقفة إجلال وفخر لقيم الاتحاد، وتجديد للولاء والانتماء لهذا الوطن العظيم».

وأضافت معاليها، في تصريح بمناسبة يوم العَلَم: «إن علم الإمارات، الذي يرفرف في قلوبنا، يُجسّد مسيرة وطنٍ عظيم، أسّسه الآباء المؤسسون على مبادئ العزيمة والاتحاد، وصانه الأبناء بالإخلاص والعمل.

وتحمل الأُسَر الإماراتية هذا الرمز في وجدانها، فتُنشئ عليه أبناءها، وتغرس فيهم معاني الفداء، والاعتزاز بالهوية، والوفاء للوطن. فهو الراية التي توحّدنا، وتجمعنا على حب الإمارات وخدمتها».

واختتمت معاليها: «في هذا اليوم المجيد، نجدد عهد الوفاء للوطن وقيادته الرشيدة، ونغرس في نفوس أبنائنا حب الوطن، واحترام رايته، ونُعلّمهم أن العلم هو عنوان الكرامة، وراية الهوية، وتجسيد لمسيرة وطن صنع مجده بسواعد أبنائه.

فلنرفعه عالياً، ولنحفظه شامخاً، ولتظل أسرنا الدرع الحامي للوطن، والبوصلة نحو مستقبله المشرق».