أعلن مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات عن بدء التشغيل التجريبي لمخيمات الدولة في مشعري منى وعرفات بكافة خدماتها ومرافقها بنسبة 100 %، استعداداً لاستقبال حجاج الدولة خلال موسم الحج الحالي.

وأكد المكتب أن أعمال التجهيز شملت توفير كافة متطلبات الراحة والسلامة للحجاج الذين يبلغ عددهم 6228 حاجاً، بما في ذلك أعمال البنية التحتية، وأنظمة التكييف المتطورة، وتجهيزات الإعاشة، ومرافق الخدمات الطبية والإدارية، وذلك وفق أعلى المعايير المعتمدة، وبما يسهم في توفير رحلة حج ميسّرة وآمنة لحجاج الدولة.

وشملت التحسينات الميدانية لهذا العام بناء مسجد يتسع لأكثر من 400 حاج، بالإضافة إلى تخصيص مصليات في كافة مخيمات عرفة، تتضمن أجود أنظمة الصوت والصورة لنقل خطبة وصلاة عرفة، بالإضافة إلى تجهيز كافة المخيمات بأنظمة تكييف عالية الكفاءة، وتظليل وتشجير جميع ممراتها مع إضافة مراوح حديثة مزودة بنظام الرذاذ للتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة وحماية الحجاج من التعرض لضربات الشمس.

وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات، تواصل الجهود لتوفير البيئة الملائمة لحجاج الدولة لأداء مناسكهم، موضحاً أن مكتب شؤون الحجاج أنهى جميع التجهيزات في المخيمات بوقت قياسي، حرصاً على توفير بيئة مريحة وآمنة لحجاج الدولة خلال أدائهم للمناسك، حيث حرص المكتب هذا العام على رفع كفاءة المرافق والخدمات، لضمان تأدية حجاج الدولة المناسك بطمأنينة ويسر.

وأضاف: «نثمّن التعاون الوثيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونعمل ضمن خطة متكاملة، تعكس صورة الإمارات المشرّفة في رعاية حجاجها، وتحقيق أعلى مستويات الرضا والسلامة».

ويواصل المكتب استعداداته الميدانية لضمان انسيابية التفويج وتنظيم الحركة داخل المشاعر، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة تضمن راحة وسلامة حجاج دولة الإمارات.

خدمات وعظية

كما أعلن مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات عن رفع مستوى الخدمات الوعظية و الإفتائية استعداداً لبدء مناسك الحج، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز التوعية الدينية وتقديم الدعم الشرعي اللازم لحجاج الدولة.

وأوضح المكتب أن لجنة الوعظ والإفتاء التابعة له خصصت 40 واعظاً وواعظة لمرافقة حملات الحج الإماراتية، بحيث يرافق كل حملة على الأقل واعظ مؤهل، إلى جانب مجموعة من الواعظات والمفتيات المتخصصات لتقديم الإرشاد والتوعية الشرعية للنساء، بما يراعي احتياجاتهن ويوفر لهن الإجابة عن استفساراتهن الخاصة، وتتضمن الخدمات توفير أربع خطوط ساخنة مباشرة مخصصة للإجابة عن أسئلة الحجاج، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الفتوى الشرعية في الوقت المناسب. وهي كالتالي: 00966536475610-00966535864386-00966535247483 والرقم 00966506781418 مخصص للنساء.

كما أعد المكتب خطة وعظية موحدة للكادر الميداني تشمل المحاضرات، والجلسات الإفتائية، والندوات التوعوية، التي تُقدم بشكل مباشر للحجاج أو تُبث عبر نظام «البث الموحد» في مخيمات المشاعر المقدسة، بهدف ضمان وصول الرسائل التوعوية لجميع الحجاج في الوقت والمكان المناسبين.

وفي إطار التحول الرقمي، تم تحويل العديد من خدمات التوعية إلى منصات إلكترونية تفاعلية لضمان وصولها إلى الحجاج في أي وقت ومكان. كما وُزعت حقيبة حجاج الإمارات التي تحتوي على مراجع دينية وعلمية متكاملة، تعزز من وعي الحاج وتثقيفه في مختلف مراحل أداء المناسك.

ويواصل مكتب شؤون حجاج الدولة جهوده في تطوير خدماته الميدانية والتوعوية بما يحقق أعلى مستويات الراحة والدعم الديني لحجاج دولة الإمارات، ويواكب رؤية الدولة في تقديم خدمات حج متكاملة وعصرية.