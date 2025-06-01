«شؤون الحجاج»: استعدادات مبكرة لتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن

كشف مكتب شؤون الحجاج عن الجاهزية والاستعداد المبكر لتقديم أفضل الخدمات والرعاية لحجاج الدولة في الأراضي المقدسة وتلبية جميع احتياجاتهم، والعناية بشؤونهم بمسؤولية وتفانٍ وإخلاص.

وأكدت وزارة الخارجية أنها أنهت كافة الترتيبات المتعلقة بمتابعة شؤون الحجاج لا سيما كبار المواطنين خلال موسم الحج، بدءاً من الاستعدادات قبل السفر، مروراً بأداء المناسك، وحتى العودة إلى أرض الوطن، بما في ذلك تحديث صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة تشمل المتطلبات التي ينبغي الالتزام بها، داعيةً الحجاج إلى تسجيل أنفسهم أو أسرهم في خدمة «تواجدي» عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي أو الواتساب، والاحتفاظ برقم الطوارئ المخصص للمواطنين: 0097180024، لتوفير الدعم الفوري عند الحاجة.

كما أوصت الوزارة بضرورة حمل نسخة من الوثائق الثبوتية الرسمية، لتسهيل إجراءات إصدار «وثيقة العودة» في حال فقدان أو تلف أو ضياع جواز السفر، وذلك خلال 30 دقيقة.

وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قبل موسم الحج «حملة اتصالية توعوية موحدة» عن موسم الحج تحت شعار «حج صحي وآمن»، بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة، لتسليط الضوء على الإرشادات الصحية الضرورية التي يجب على الحجاج اتباعها قبل السفر وخلاله وبعد العودة.

وتتضمن «الحملة» توفير خدمات متعددة تشمل توفير دليل إرشادي توعوي قابل للتحميل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بعدة لغات والرد عن استفسارات الحجاج الصحية، والتواصل المستمر مع الفرق الطبية المرافقة، لتزويدهم بالأدوية والاستشارات الطبية، وتقديم الدعم النفسي والإرشادي.

كما تسلّط الحملة الضوء على أهمية الحصول على اللقاحات الأساسية قبل السفر، مثل لقاحات الالتهاب السحائي، والإنفلونزا الموسمية، والمكورات الرئوية، إضافة إلى نشر التوعية حول أهمية اتباع الإرشادات الوقائية طوال فترة الحج.

متابعة متواصلة

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، عضو لجنة الشؤون الصحية في مكتب شؤون حجاج، أن اللجنة تتولى متابعة الحالة الصحية لحجاج الدولة قبل وصولهم إلى المملكة العربية السعودية وبعده، وذلك من خلال إجراء الفحوص الطبية اللازمة، وتقديم التطعيمات الوقائية، إلى جانب تزويدهم بالتوجيهات والإرشادات المتعلقة بكيفية أداء المناسك بطريقة صحية وسليمة.

وقال: إن اللجنة تضم طاقماً طبياً متخصصاً ومجهزاً بكامل الأجهزة والمعدات اللازمة، لتقديم الخدمات الصحية الضرورية في جميع مخيمات المشاعر المقدسة، حيث تتوافر الأدوية والمحاليل الطبية بكميات كافية، مشيراً إلى أنه إذا استدعت حالة الحاج نقله إلى المستشفى فيتم تحويله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة مع استمرار متابعة حالته من قبل الفريق الطبي التابع للجنة.

خطة متكاملة

وأشارت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة إلى وضع خطة متكاملة لضمان أداء حجاج الدولة مناسك الحج بكل سهولة ويسر هذا العام، تشمل تعزيز وعيهم بمناسك الفريضة بطريقة مبتكرة.

كما كشف «المكتب» عن بدء مغادرة حجاج بيت الله والحملات الوطنية من مطارات الدولة المختلفة، إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما تزامن معه تفعيل المرحلة الثانية من منظومة الإجراءات الطبية المعتمدة للتعامل مع حجاج الدولة خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وأفاد المكتب بأن المرحلة الأولى من الإجراءات الطبية المعتمدة تم تنفيذها داخل الدولة، وتضمنت التواصل مع أطباء الحملات لإعداد قوائم تشمل توصيف وتصنيف شامل للحالات المدرجة ضمن كل حملة والرفع بقوائم لأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الشيخوخة والنساء الحوامل، إضافة إلى أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وأوضح أن المنظومة ألزمت أطباء الحملات بعقد ورش توعوية وتثقيفية للحجاج كل حسب حالته ووضعه الصحي، ثم توثيق تلك الحالات بتقارير طبية محدثة بحسب الحالة الطبية، والتأكد من كفاية الأدوية ونوعيتها، والتحقق من حصول الحالات على التطعيمات الطبية المناسبة.

وأكد المكتب أن المرحلة الثانية التي تم الشروع في تفعيلها اليوم تبدأ بمتابعة اللجنة الطبية في مكتب شؤون الحجاج للحالات الطبية المدرجة في كل حملة بالتواصل مع أطباء الحملات والتحقق من كفاءة الإجراءات المتبعة، قبل البدء في أداء مناسك الحج.

كما أوضح أنه ومع بدء التحرك باتجاه المناسك في كل من مِنى وعرفة ومزدلفة، تعمل اللجنة الطبية على التنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة للاستفادة من جميع التسهيلات والخدمات المقدمة من السلطات السعودية.

وكشف المكتب عن تفاصيل المرحلة الثالثة من المنظومة الطبية، والتي تبدأ فور بدء التحرك نحو المشاعر المقدسة، وتشمل توفير عيادات متخصصة للنساء وأخرى للرجال في منى، إضافة إلى تحريك الفرق الطبية المتنقلة بين الحملات والخيم، وتفعيل الخطوط الساخنة للتواصل مع الحجاج وأطباء الحملات للرد على الاستفسارات الطبية العاجلة، إضافة إلى الدور الرقابي المتمثل في فرق التفتيش الطبي الميداني المعنية بالتحقق من تفعيل وتطبيق المعايير الطبية في كل حملة.