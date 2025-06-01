مطار الشارقة يودع ضيوف الرحمن

ودع مطار الشارقة، صباح أمس، أفواج الحجاج المغادرين إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لأداء مناسك فريضة الحج لعام 1446 هـ، وسط استعدادات مكثفة من مختلف الجهات المعنية، لضمان راحة الحجاج وسلامتهم، منذ لحظة وصولهم إلى المطار وحتى صعودهم إلى الطائرة، وتوفير تجربة سفر سلسة بالتنسيق الكامل مع الشركاء الاستراتيجيين.

وشهدت صالة المغادرين في المطار توافد الحجاج، حيث استقبلهم فريق عمل متخصص من موظفي المطار، لتوفير تجربة سفر سلسة ومرنة، وتم تخصيص منطقة لاستراحتهم داخل المطار، إلى جانب تعزيز الطواقم التشغيلية، وفرق الدعم للتوجيه والمساعدة داخل المرافق، بالإضافة إلى تفعيل عدد من المناضد ونقاط الخدمة وتسجيل الحقائب والبوابات الذكية لإنجاز الإجراءات بسرعة ودقة.

كما تم توفير مجموعة إضافية من عربات نقل الأمتعة، لضمان سهولة التحميل والمناولة، بالإضافة إلى توزيع منشورات توعوية وإرشادات مبسطة بلغات متعددة، فضلاً عن تقديم الضيافة العربية والهدايا التذكارية للحجاج، في لفتة تعبر عن عمق البعد الإنساني والرعاية، التي يوليها المطار لضيوف الرحمن.

وتحرص هيئة مطار الشارقة الدولي، عبر مركز مطار الشارقة الطبي، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على توفير الرعاية الصحية الوقائية للحجاج، وذلك من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها، لضمان سلامتهم طوال فترة السفر، بما يشمل إعداد وتوزيع كُتيب «الدليل الصحي للحجاج»، الذي يتضمن مجموعة من النصائح والإرشادات والتوجيهات المهمة، التي تغطي مختلف مراحل الرحلة إلى بيت الله الحرام، لرفع مستوى الوعي الصحي لدى الحجاج.

وفي مبادرة تعكس حرص الهيئة على تهيئة الحجاج دينياً وروحياً جرى التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، لتوفير واعظ ديني للحجاج للإجابة عن الاستفسارات الفقهية، وتقديم الإرشادات المتعلقة بأداء المناسك على الوجه الصحيح.