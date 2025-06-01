فارس المزروعي: مهرجان دلما التاريخي منصة لترسيخ الهوية الوطنية

ثمن فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، الدعم المستمر والمتابعة الدائمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة للفعاليات التراثية والرياضية، ورعايته «مهرجان سباق دلما التاريخي» الذي انطلقت دورته الثامنة في 16 مايو ويستمر حتى الأول من يونيو المقبل بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ومجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد خلال زيارته فعاليات المهرجان الذي يقام أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، أن المهرجان يتسق بطبيعته وبالرسالة التي يضطلع بها مع أهداف «عام المجتمع»، من خلال الحفاظ على التراث وتعزيز التواصل بين الأجيال، وترسيخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة، كما يعكس التزام إمارة أبوظبي بحفظ التراث وترسيخ الهوية الوطنية وإحياء الرياضات البحرية.

وأشار إلى أن المهرجان يعد من أهم الفعاليات التي تجمع بين الرياضات البحرية التراثية والحديثة، والأنشطة والبرامج المجتمعية، وقال إنه أسهم خلال دوراته المتعاقبة في صقل وترسيخ الهوية الوطنية، وصون التراث الإماراتي، وقام بأدوار مجتمعية مهمة عبر تشجيع المجتمع المحلي ودعم الأسر المنتجة وإنعاش الاقتصاد المحلي.

واطلع فارس المزروعي، على سير العمل في المهرجان، واستمع إلى شرح موجز من راشد خادم الرميثي، مدير المهرجان، عن الأجنحة والفعاليات والمسابقات التي يشملها، كما قام بجولة شملت السوق الشعبي الذي يضم عدداً من محال الأسر المنتجة من أهالي جزيرة دلما ويعرض المنتجات التراثية والصناعات التقليدية والمأكولات الشعبية الإماراتية، كما شملت الجولة القرية التراثية التي تضم ورشاً للحرف التراثية البحرية والنسائية حيث تابع جانباً من أعمالها.

وضمن جولته تفقد رئيس هيئة أبوظبي للتراث، أجنحة الجهات المشاركة في المهرجان، وهي مركز التواجد البلدي- بلدية منطقة الظفرة، وهيئة البيئة أبوظبي، ومتحف دلما، وشركة المرفأ للطاقة، ومستشفيات الظفرة - صحة، وتعرف إلى ما تقدمه للجمهور من فعاليات توعوية وتثقيفية.

وتفقد قرية الطفل وما تقدمه من أنشطة الرسم والتلوين، وتابع نشاط الألعاب الشعبية، واطلع على منافسات كرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية، إضافة إلى متابعة جانب من مسابقة الطبخ اليومية، وعروض فرقة أبوظبي للفنون الشعبية التي قدمت لوحات من الفنون الأدائية التراثية.