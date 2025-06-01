بلدية الشارقة تؤهل 23 موظفاً كمدققين داخليين على أنظمة الآيزو

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تنظيم برنامج تدريبي مكثف شمل ورشاً تخصصية حول معايير الآيزو والتدقيق الداخلي استهدفت خلالها تأهيل 23 موظفاً وموظفة من كوادرها المختصين وأصحاب الخبرة والكفاءة الذين تم اختيارهم وفقاً لطبيعة مهامهم ومسؤولياتهم ضمن منظومة العمل، لتعزيز مهاراتهم، تماشياً مع جهود البلدية المستمرة لتعزيز ثقافة الموظفين ورفع كفاءة الأداء والالتزام بالمعايير العالمية في مختلف قطاعات العمل البلدي، بما يسهم في تحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية.

وأكدت بدور الحمادي، مدير إدارة التطوير المؤسسي، أن هذه الورش تأتي ضمن خطة البلدية الاستراتيجية لتطوير الكفاءات البشرية، ورفع جاهزية الفرق الداخلية لتحقيق أفضل مستويات الجودة والاعتماد المؤسسي، وتمكين الموظفين من اكتشاف فرص التحسين الداخلي وتطبيق الممارسات المثلى التي تعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور، وتأهيل فريق عمل متخصص يمتلك الخبرة اللازمة للتدقيق واستيفاء معايير ومتطلبات شهادات الآيزو في جميع مجالات العمل البلدي، إذ تم اختيار الفريق المؤهل من مختلف الوحدات التنظيمية في البلدية لتحقيق التميز المؤسسي، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية.

وأشارت إلى أنه تم تنظيم برنامج تدريبي من 4 ورش مكثفة على مدار 4 أسابيع تم خلالها تعريف المشاركين بالعديد من المحاور المهمة شملت التعريف بمعايير النظم، ونظم استمرارية الأعمال ISO 22301، ونظم الصحة والسلامة المهنية ISO 45001، ونظم المخاطر المؤسسية ISO 31000، ونظم الجودة ISO 9001، إلى جانب تدريب عملي على آليات التدقيق الداخلي وفق هذه المعايير.