«أكاديمية بيوت» تحصل على دعم «أراضي دبي» وتصريح «هيئة المعرفة»

أعلنت «بيوت» حصول أكاديمية «بيوت» على تصريح خدمات تعليمية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إلى جانب الدعم المقدم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على التزام الأكاديمية بتقديم جلسات تدريبية متخصصة ورائدة في السوق، تلبي أعلى معايير التطوير المهني في قطاع العقارات.

وأقيمت فعالية للإعلان عن هذا التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، شارك فيها الدكتور محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في أراضي دبي؛ حيث قدم جلسة تدريبية تعريفية، لتسليط الضوء على تفاصيل هذا التعاون وأهدافه.

وخلال الجلسة أتيحت الفرصة للحضور لطرح الأسئلة، وتعزيز فهمهم لمتطلبات الامتثال للقوانين العقارية.

وفي الختام قدمت «بيوت» درعاً تكريمية لدائرة الأراضي والأملاك، كتعبير عن الشكر والتقدير للشراكة المتميزة والمثمرة، ودعم الدائرة المستمر.

وفي هذا السياق تستعد أكاديمية «بيوت» لتقديم مجموعة من الجلسات التدريبية المشتركة، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لمواءمة مناهجها مع احتياجات المتخصصين في قطاع العقارات.

وقال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركة «بيوت» ورئيس مجموعة «دوبيزل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نحن فخورون بهذا الدعم الذي حظت به أكاديمية بيوت من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. منذ لحظة تأسيس الأكاديمية التزمنا ببناء دور فعال في دعم التعليم وتطوير القطاع العقاري والعاملين فيه. ولم نتوقف عند تدريب الوكلاء العقاريين فحسب، بل قمنا ببناء منشأة مخصصة، وابتكار مناهج تعليمية، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة ضخمة من المحتوى التدريبي والتوعوي، لتعزيز مستوى الخدمة المقدمة من العاملين في السوق العقارية.

وعلق حيدر خان حول الدعم الذي تلقته الأكاديمية: «إن تصريح هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، الذي حصلت عليه الأكاديمية، يجسد مكانتها كمنشأة تدريب عقاري ريادية ومبتكرة تعنى بتعزيز التميز والتفوق، وفقاً لأسس منهجية، ويؤكد أن دور «بيوت» لا يقتصر على ربط الباحثين عن العقارات بأفضل العاملين في السوق، بل يشمل أيضاً وضع معايير جديدة للثقة والتميز في قطاع العقارات».

وفي هذا الصدد قال محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في أراضي دبي: «إن دعم دائرة الأراضي والأملاك في دبي لأكاديمية «بيوت» يأتي في إطار التزامنا المستمر بتعزيز الابتكار والتطوير المهني في القطاع العقاري. ونحن نؤمن بأن تمكين الوسطاء العقاريين من خلال التعليم المتخصص والتدريب المستمر هو عامل أساسي لضمان الامتثال لأعلى المعايير المهنية والتنظيمية.

شراكتنا مع «بيوت» وأكاديميتها تعكس رؤيتنا المشتركة لرفع مستوى الأداء العقاري في دبي، وإعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على مواكبة التغيرات السريعة في السوق وتعزيز الثقة بين جميع أطراف المعادلة العقارية.

ويؤكد الدعم الذي حصلت عليه أكاديمية «بيوت» من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي وتصريح هيئة المعرفة والتنمية البشرية التزام بيوت بالارتقاء بمستوى الخدمات، التي يقدمها الوكلاء العقاريون إلى التميز والاحترافية، وضمان امتثالهم للقوانين. بفضل هذه الإنجازات، تواصل بيوت الريادة في تطوير مجال العقارات من خلال التعليم والابتكار والتعاون المستمر».

يذكر أن بيوت كانت قد تعاونت مؤخراً مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي في ابتكار وتقديم أداة تخمين العقارات الذكية «تروإستميت» الأولى من نوعها في المنطقة. لمزيد من المعلومات حول أكاديمية «بيوت» ودوراتها التدريبية، يمكنك زيارة صفحة أكاديمية «بيوت».