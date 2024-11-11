لجنة في «استشاري الشارقة» تبحث دعم قطاع الإعلام والثقافة

عقدت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعها الأول، صباح أمس، في مقر المجلس، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، وذلك لبحث جدول أعمالها، ووضع خططها المستقبلية لدعم مختلف القطاعات في إمارة الشارقة، في إطار اختصاصاتها البرلمانية.

وناقشت اللجنة ما أنجز في الدورة البرلمانية الأولى، إلى جانب التحضير لأعمال الدورة الحالية.

وأكدت شيخة علي النقبي، رئيسة اللجنة اهتمام اللجنة لمواصلة بوضع أسس واضحة للقطاعات الحيوية بالإمارة لدعم قطاع الإعلام والثقافة والتراث والآثار، إضافة إلى قطاع التعليم العالي والتعليم الخاص في إمارة الشارقة.

وأشارت إلى حرص اللجنة على مواصلة القيام بزيارات ميدانية، وبحث القضايا ذات الصلة بتلك القطاعات المهمة لدفع عجلة التطوير، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية.

وترأست الاجتماع شيخة علي النقبي، بحضور أعضاء اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع شددت شيخة النقبي على دور اللجنة في خدمة المجتمع، مؤكدة أن أنشطتها تشمل جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.